Ο ΠΟΥ κήρυξε το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού

Ο κορονοϊός δεν αποτελεί πλέον μια Παγκόσμια Κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης για τη Δημόσια Υγεία (σ.σ. η φράση αυτή χρησιμοποιείται επισήμως από την υπηρεσία του ΟΗΕ ως ανάλογη του όρου «πανδημία», την οποία δεν χρησιμοποιεί εδώ και λίγα χρόνια), ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με τον οποίο ο ιός που την προκαλεί τελεί υπό επαρκή έλεγχο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς το τέλος της πανδημίας που έχει σκοτώσει περισσότερους από 6,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Με μεγάλη ελπίδα δηλώνω ότι η Covid-19 δεν συνιστά πλέον μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Υγεία σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Covid-19 έχει τελειώσει ως παγκόσμια απειλή για την Υγεία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Covid-19 αφαιρούσε μια ζωή κάθε τρία λεπτά –και αυτοί είναι μόνο οι θάνατοι που γνωρίζουμε», τόνισε ο ίδιος.

Συμπλήρωσε πως η πανδημία έχει οδηγήσει σε «τουλάχιστον 20 εκατομμύρια» θανάτους, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τον επίσημο απολογισμό του Οργανισμού.

"Yesterday, the Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/esKKKOb1TZ

