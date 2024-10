Κολοράντο: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε παλιό χρυσωρυχείο – ένας νεκρός

Σε παγίδα θανάτου μετατράπηκε την Πέμπτη παλιό χρυσωρυχείο στο Κολοράντο, το οποίο λειτουργεί πλέον ως τουριστικό αξιοθέατο.

Ενας τουρίστας σκοτώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών για τον απεγκλωβισμό 12 ανθρώπων, εξαιτίας βλάβης σε ανελκυστήρα που μετέφερε γκρουπ επισκεπτών σε στοά βάθους 300 μέτρων.

Ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι διασώθηκαν οι 11 τουρίστες και ο ξεναγός που είχαν εγκλωβιστεί επί ώρες στο παλιό χρυσωρυχείο.

