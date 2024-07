Κίεβο: Νέα επίθεση των Ρώσων – η πέμπτη σε δύο εβδομάδες

Η Ρωσία εξαπέλυσε την πέμπτη της επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κιέβου μέσα σε δύο εβδομάδες, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας να καταστρέφουν τα drones πριν φθάσουν στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, δήλωσε μέσω Telegram ο Σέρχι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

«Αυτές οι συστηματικές επιθέσεις με drones, για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι ο εισβολέας αναζητά ευκαιρία για να χτυπήσει το Κίεβο» δήλωσε ο Πόπκο.

«Δοκιμάζουν νέες τακτικές αναζητώντας νέους δρόμους προσέγγισης της πρωτεύουσας, προσπαθώντας να εκθέσουν την τοποθεσία της αντιαεροπορικής μας άμυνας» τόνισε.

The #Russians attacked #Kyiv with an unknown #drone, or “#Iran – connecting terrorists”

During the July 20 night attack on #Ukraine, the Russian invaders used not only missiles and suicide bomber drones, but also another unidentified drone.

More👇🏻 pic.twitter.com/I46TEf4ivV

— Ilya (@ilyaaiz) July 21, 2024