Καζακστάν: Συνετρίβη αεροσκάφος με 67 επιβαίνοντες – υπάρχουν επιζώντες

Αεροσκάφος με 67 επιβαίνοντες συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Αχταου, στο Καζακστάν, ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με τις Αρχές του Καζακστάν, 42 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ 25 διασώθηκαν, από τους οποίους οι 22 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 150 διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο. Σωστικά συνεργεία έσβησαν πυρκαγιά στο σημείο της συντριβής, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι το αεροπλάνο διαχειριζόταν η εταιρεία Azerbaijan Airlines και είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Τσετσενίας στη Ρωσία, αλλά λόγω ομίχλης στο Γκρόζνι, η πτήση είχε εκτραπεί.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε προσγείωση δίπλα στον διάδρομο του αεροδρομίου όταν συνετρίβη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος φέρεται να «συγκρούστηκε» με σμήνος πουλιών.

Η άτρακτος κόπηκε σε δύο κομμάτια και επιβάτες που κάθονταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους φέρονται να κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

In the immediate aftermath of the crash near Aktau, passengers from the tail section escaped on their own. Those who could, began providing first aid to the injured on site. ⚠️ Latest update:

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 62 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

Η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ένα Embraer 190, το οποίο «έκανε αναγκαστική προσγείωση».

There were 67 people and five crew members on board, the Azerbaijani APA news agency reports.

The crash was caused by the collision of an airplane with a flock of birds, Sputnik correspondent reports. pic.twitter.com/GxhqJzrHsu

