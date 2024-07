Ο Πούτιν στέλνει ρώσους μαθητές σε κατασκήνωση στη Βόρεια Κορέα

Αν τα σχέδια των διακοπών σας δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που ελπίζατε, σκεφτείτε τα παιδιά από τη Ρωσία που θα υποχρεωθούν να περάσουν το καλοκαίρι τους σε μια κατασκήνωση στη Βόρεια Κορέα.

Οπως γράφουν με το γνωστό βρετανικό χιούμορ τους οι Times, μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο μήνα, η Ρωσία δήλωσε ότι θα αρχίσει να στέλνει παιδιά, μέλη οργάνωσης νεολαίας του Πούτιν, για διακοπές στο ολοκληρωτικό καθεστώς.

Η κατασκήνωση ονομάζεται Songdowon, βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας και κτίστηκε από τον παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν το 1960, ως διεθνής κατασκήνωση πολιτιστικών ανταλλαγών, για να βοηθήσει στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών σε όλο το κομμουνιστικό μπλοκ.

Με χωρητικότητα 1.200 επισκεπτών, η κατασκήνωση διαθέτει ενυδρείο, υδάτινο πάρκο, θέατρο και παραλία. Ωστόσο, όσα παιδιά ελπίζουν σε μερικές εβδομάδες διασκέδασης, ξεκούρασης και χαλάρωσης, μάλλον θα απογοητευτούν.

Προηγούμενοι επισκέπτες έχουν περιγράψει ξύπνημα από τα χαράματα και «φρικτό» φαγητό, γράφουν οι Times.

Kids at Songdowon International Children’s Camp near somewhere in Korea’s Kangwon Province near Wonsan marching while singing a song about Kim Jong Un – the day I introduced the word “gopnik” to one of my Korean tour guides. pic.twitter.com/cCfStMFFdy

— 鍾翔宇 Xiangyu (@notXiangyu) January 18, 2021