Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία – κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε στις 10:46 με επίκεντρο την περιοχή Κάλε της επαρχίας Μαλάτια, στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Οπως ανέφερε ο Γιάννης Μανδαλίδης, ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Τουρκία, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 10,07 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στους γειτονικούς νομούς του Ελαζιγ και του Ντιγιαρμπακίρ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στο Καχραμάνμαρας, το Ερζιντζάν, το Τούντζελι, και το Αντιγιαμάν, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τρεις καταρρεύσεις κτιρίων στις επαρχίες Ελαζιγ, Μαλάτια και Σανλίουρφα.

Footage shows buildings damaged in 6.0 magnitude earthquake that hit eastern Türkiye pic.twitter.com/XpAdYHOWOT

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κάνουν επιτόπιες έρευνες στην περιοχή μετά το σεισμό. «Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις σχετικά με τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες», ανέφερε ο τούρκος υπουργός.

A magnitude 6.1 earthquake has been recorded in eastern Turkey, the European-Mediterranean Seismological Center reported.#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/37h4sRFV4H

