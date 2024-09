Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και στην Υεμένη

Πλήγματα εναντίον λιμανιών και ενεργειακών υποδομών της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, εξαπέλυσε την Κυριακή το Ισραήλ, διευρύνοντας την αντιπαράθεσή του με τους συμμάχους της Τεχεράνης στην περιοχή, μετά και την εξόντωση του αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε θέσεις στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ισα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, λοχαγός Νταβίντ Αβραχαμ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, αεροπλάνων ανεφοδιασμού και αναγνωριστικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον Αβραχαμ τόσο οι μονάδες παραγωγής ενέργειεας όσο και τα λιμάνια που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τους Χούθι «για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η επιδρομή αυτή έλαβε χώρα ως «απάντηση για τις πρόσφατες επιθέσεις του καθεστώτος των Χούθι στο ανατολικό Ισραήλ», οι οποίες αυξήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, σε αλληλεγγύη προς τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, από τα πλήγματα στην Υεμένη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 29.

Κάτοικοι της Χοντάιντα ανέφεραν, εξάλλου, ότι η επιδρομή προκάλεσε μπλακάουτ σε πολλές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Υπενθυμίζεται πως οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Συχνά βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία –που λένε ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία– στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν. Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη, μερικές φορές με τη βοήθεια του βρετανικού στρατού, προκειμένου να κρατηθούν ανοιχτές οι θαλάσσιες οδοί.

Το Σάββατο οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για μία επίθεση στο ισραηλινό έδαφος αυτή τη φορά, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Αμέσως μετά τα πλήγματα των ισραηλινών δυνάμεων στην Υεμένη ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε πως το καθεστώς των Χούθι θα δεχτεί και νέες επιθέσεις εάν συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους στην ισραηλινή επικράτεια.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: για εμάς, κανένας τόπος δεν είναι πολύ μακριά» για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν από το γραφείο του Γκάλαντ.

