Ιράν: Αυτοκτόνησε γνωστός ακτιβιστής διαμαρτυρόμενος για τους μουλάδες

Ενας γνωστός ιρανός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτοκτόνησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη «δικτατορία» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κιανούς Σαντζάρι προειδοποίησε ότι θα αυτοκτονήσει εάν τέσσερις πολιτικοί κρατούμενοι δεν απελευθερώνονταν έως τις 19:00 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη.

«Εάν οι Fateme Sepehari, Nasreen Shakrami, Tomaj Salehi και Arsham Rezaei δεν απελευθερωθούν από τη φυλακή μέχρι τις 19:00 σήμερα… θα βάλω τέλος στη ζωή μου σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της δικτατορίας του Χαμενεΐ και των συνεργατών του», έγραψε.

Και οι τέσσερις είχαν συλληφθεί για την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στο κύμα πρωτοφανών διαδηλώσεων μετά τη δολοφονία της 22χρονης Μάχσα Αμινί από την αστυνομία ήθους του Ιράν, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter, ο Σαντζάρι φέρεται να αυτοκτόνησε πηδώντας σε κεντρικό δρόμο της Τεχεράνης από εμπορικό κέντρο.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε ώρες αργότερα από συναδέλφους του ακτιβιστές.

Σε μια πρόσφατη ανάρτησή του, είχε γράψει ότι ευχόταν «μια μέρα οι Ιρανοί να ξυπνήσουν και να ξεπεράσουν τη σκλαβιά».

Ο Σαντζάρι ήταν σφοδρός επικριτής των μουλάδων και υπέρμαχος της δημοκρατίας.

«Κανείς δεν πρέπει να φυλακίζεται επειδή εκφράζει τις απόψεις του. Η διαμαρτυρία είναι το δικαίωμα κάθε ιρανού πολίτη», είχε πει.

Ο Σαντζάρι συνελήφθη επανειλημμένα και φυλακίστηκε για τον πολιτικό του ακτιβισμό μεταξύ 1999 και 2007.

Εφυγε από το Ιράν το 2007 και έλαβε άσυλο στη Νορβηγία, προτού ενταχθεί στην περσική υπηρεσία του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Voice of America στην Ουάσινγκτον.

More sad news coming from Iran today.

The dissident Kianoosh Sanjari has committed suicide in protest of Mullah regime’s oppression of the Iranian people.

He lived in the U.S. for years, working for Voice of America Persian but later moved back to Iran where he was imprisoned pic.twitter.com/2DxCSo4V9U

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 13, 2024