ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης παρά τις εκκλήσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων

Ενας Αμερικανός, καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τις δολοφονίες της ξαδέλφης του και του συζύγου της, εκτελέστηκε την Τρίτη στο Μιζούρι, παρά τις εκκλήσεις από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και άλλες πλευρές να επιδειχθεί επιείκεια και να μετατραπεί η ποινή σε ισόβια.

Ο 52χρονος Μπράιαν Ντόρσι εκτελέστηκε με τη χρήση ενέσιμου θανατηφόρου διαλύματος. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:11 (τοπική ώρα· 02:11 ώρα Ελλάδας). Βρισκόταν στη φυλακή 17 χρόνια.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση φέτος στο Μιζούρι και την πέμπτη στις ΗΠΑ, έπειτα από εκείνη που αναβλήθηκε in extremis την 28η Φεβρουαρίου στην πολιτεία Άινταχο (βορειοδυτικά), καθώς δεν μπόρεσε να γίνει η χορήγηση του θανατηφόρου διαλύματος εντός της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία χρονικής προθεσμίας.

Ο Μπράιαν Ντόρσι είχε ομολογήσει την ενοχή του στην υπόθεση των φόνων με πυροβόλο όπλο, το 2006, ενώ τα θύματα βρίσκονταν στο κρεβάτι τους.

Το ζευγάρι, η Σάρα και ο Μπεν Μπόνι, τον φιλοξενούσαν για μια νύχτα στο σπίτι τους, όπου τον πήγαν αφού εισέβαλαν στο δικό του σπίτι δυο διακινητές ναρκωτικών για να απαιτήσουν χρήματα, ανέφεραν δικόγραφα. Η τεττράχρονη κόρη του ζευγαριού, ήταν στο σπίτι την ώρα των φόνων.

Οι εισαγγελείς τον είχαν κατηγορήσει και για σεξουαλική κακοποίηση της ξαδέλφης του μετά τον θάνατό της, κάτι που δεν αποδείχθηκε στο δικαστήριο.

Στην ύστατη προσφυγή τους στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, με την οποία ζήτησαν να ανασταλεί η εκτέλεσή του και να αναθεωρηθεί η ποινή, οι συνήγοροι υπεράσπισης υπογράμμισαν πως επρόκειτο για «σπάνια υπόθεση στην οποία πρόσωπο εν αναμονή της άμεσα επικείμενης εκτέλεσής του μεταμελήθηκε πλήρως», καθώς και ότι διέπραξε τους φόνους εξαιτίας «ψύχωσης που του προκάλεσαν ναρκωτικές ουσίες».

Επισήμαναν ακόμη αίτηση υπογεγραμμένη από 70 και πλέον φύλακες του σωφρονιστικού καταστήματος όπου κρατείτο, οι οποίοι κάλεσαν να μετατραπεί η ποινή του υποδειγματικού, κατ’ αυτούς, έγκλειστου σε ισόβια κάθειρξη. Ενας πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Μιζούρι, όπως και πέντε από τους ενόρκους στη δίκη του, αιτήθηκαν επίσης επιείκεια στην υπόθεση του Μπράιαν Ντόρσι.

The Supreme Court has also now declined to halt today’s execution of #BrianDorsey for the 2006 murders of his cousin and her husband. I spoke to his attorney about why she thinks he is “uniquely deserving” of clemency. pic.twitter.com/QyQAHPSF59

— Laura Coates (@thelauracoates) April 9, 2024