Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί στο ινδουιστικό φεστιβάλ από συνωστισμό

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη στην Πραγιαγκράζ, στη βόρεια Ινδία, όταν κόσμος ποδοπατήθηκε εν μέσω του γιγαντιαίου ινδουιστικού προσκυνήματος Μάχα Κουμπ Μελά.

Πολλοί άλλοι πιστοί τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, κάποιοι σοβαρά.

Πολλοί από τους ανθρώπους που ποδοπατήθηκαν κοιμόντουσαν στις όχθες των ποταμών.

Πλάνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έδειχναν εκατομμύρια πιστούς, να φτάνουν στο σκοτάδι πριν από την αυγή στον προσωρινό οικισμό στο Πραγιαγκράζ για την ιερή βουτιά στη συμβολή τριών ποταμών, του Γάγγη, του Γιαμούνα και του μυθικού, αόρατου Σαρασγουάτι.

Αλλά καθώς οι προσκυνητές έσπευδαν να συμμετάσχουν σε ένα ιερό τελετουργικό μπάνιο στον ποταμό, ένα ορμητικό πλήθος ξεχύθηκε από τον αστυνομικό κλοιό και ποδοπάτησε τους παρευρισκόμενους.

Ανθρωποι που κοιμόντουσαν και κάθονταν στο έδαφος κοντά στο ποτάμι, ποδοπατήθηκαν από τα τεράστια κύματα των πιστών που έρχονταν προς το μέρος τους μέσα στο σκοτάδι.

Βίντεο και φωτογραφίες μετά τον τραυματισμό έδειξαν πτώματα να απομακρύνονται με φορεία και ανθρώπους να κάθονται στο έδαφος κλαίγοντας, ενώ άλλοι πατούσαν πάνω σε στοίβες από πεταμένα ρούχα, παπούτσια, σακίδια και κουβέρτες που άφησαν πίσω τους οι πιστοί, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι και γυναίκες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Στο σημείο έσπευσαν εκατοντάδες διασώστες και δεκάδες ασθενοφόρα. Αστυνομικοί μετέφεραν φορεία με τα πτώματα σκεπασμένα με χοντρές κουβέρτες.

Τα δυστυχήματα αυτά είναι συχνό φαινόμενο στις ινδικές θρησκευτικές γιορτές, συμπεριλαμβανομένης της Κουμπ Μελά, η οποία προσελκύει δεκάδες εκατομμύρια πιστούς κάθε 12 χρόνια στην πόλη Πραγιαγκράζ στο Ουτάρ Πραντές.

Το φεστιβάλ διαρκείας έξι εβδομάδων αποτελεί το μεγαλύτερο ορόσημο στο θρησκευτικό ημερολόγιο των Ινδουιστών και εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν στο σημείο για να κάνουν μπάνιο στα ποτάμια.

Ο Ραχούλ Γκάντι, ηγέτης της ινδικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι για τους θανάτους ευθύνεται η «κακοδιαχείριση» των επισήμων.

Ο Γκάντι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Η κακοδιαχείριση και η ιδιαίτερη εστίαση της διοίκησης στη μετακίνηση των VIP αντί των κοινών πιστών, ευθύνονται για αυτό το τραγικό περιστατικό».

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 π.μ. της Τετάρτης, τοπική ώρα (21:30 της Τρίτης, ώρα Ελλάδας).

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι πιστοί που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από αυτό το σημείο βρέθηκαν σε άλλο επικίνδυνο συνωστισμό και εγκλωβίστηκαν, καθώς μία έξοδος είχε κλείσει από τις Αρχές.

«Είδα πολλούς ανθρώπους να πέφτουν και να τους πατάει το πλήθος, πολλά παιδιά και γυναίκες χάθηκαν, φωνάζοντας για βοήθεια», δήλωσε ο Ραβίν, ένας πιστός που είχε ταξιδέψει από τη Βομβάη για το φεστιβάλ.

Μια Δύναμη Ταχείας Δράσης -μια ειδική μονάδα που επιστρατεύεται σε καταστάσεις κρίσης- είχε αναπτυχθεί για να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο και οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Ναρέντρα Μόντι, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, μίλησε με τον Γιόγκι Αντιτιανάθ, τον επικεφαλής υπουργό του Ούταρ Πραντές, και έδωσε «οδηγίες για την ομαλοποίηση της κατάστασης και την ανακούφιση των τραυματιών», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Αντιτιανάθ απηύθυνε επίσης έκκληση στους ανθρώπους να κάνουν μια βουτιά στην πλησιέστερη όχθη του ποταμού αντί να προσπαθούν να φτάσουν στη συμβολή των τριών ποταμών που πιστεύεται ότι απαλλάσσει τους πιστούς από τις αμαρτίες τους και τους χαρίζει σωτηρία από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου.

«Όλοι σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της διοίκησης και να συνεργαστείτε για την πραγματοποίηση των διευθετήσεων», δήλωσε στο Χ, καθώς οι πιστοί συνέχιζαν να κάνουν μπάνιο σε άλλα σημεία της εκτεταμένης προσωρινής πόλης που έχει στηθεί στις όχθες των ποταμών.

Στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ανθρωπότητας στον πλανήτη, που γίνεται κάθε 12 χρόνια, συρρέουν εκατομμύρια πιστών από όλο τον κόσμο.

