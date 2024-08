Η Σελίν Ντιόν απαγόρεψε στον Τραμπ να χρησιμοποιεί το τραγούδι της από τον «Τιτανικό»

Η ομάδα της Σελίν Ντιόν επέκρινε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «μη εξουσιοδοτημένη» χρήση της μεγάλης της επιτυχίας «My heart will go on» σε εκδήλωση για την προεκλογική του καμπάνια.

Το τραγούδι της, το οποίο έγινε διάσημο από την ταινία «Τιτανικός» του 1997, ακούστηκε σε συγκέντρωση του Τραμπ στη Μοντάνα, την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή τους οι συνεργάτες της Σελίν Ντιόν είπαν ότι η καλλιτέχνης δεν «υποστηρίζει» τη χρήση του τραγουδιού από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Οπως σημείωσε το BBC, το σχόλιο της Σελίν Ντιόν ήταν χαρακτηριστικό: «Αλήθεια, αυτό το τραγούδι;».

Η ανακοίνωση ανέφερε: «Σήμερα, η ομάδα διαχείρισης της Σελίν Ντιόν και η δισκογραφική της, Sony Music Entertainment Canada Inc, αντιλήφθηκαν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του βίντεο, της ηχογράφησης, της μουσικής εκτέλεσης και της φωνής της Σελίν Ντιόν να τραγουδά το “My Heart Will Go On” σε μία συγκέντρωση των Ντόναλντ Τραμπ / Τζέι Ντι Βανς στη Μοντάνα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση και η Σελίν Ντιόν δεν υποστηρίζει αυτήν ή οποιαδήποτε παρόμοια χρήση. Και αλήθεια, αυτό το τραγούδι;».

Καλλιτέχνες και συγκροτήματα συμπεριλαμβανομένων των Neil Young, Queen, Rolling Stones και Οζι Οσμπορν έχουν επίσης διαμαρτυρηθεί για τη χρήση τραγουδιών τους σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ.

Νομικώς, οι πολιτικοί των ΗΠΑ δεν χρειάζονται πάντα άμεση άδεια από καλλιτέχνες. Το επιτελείο τους μπορεί να αγοράσει πακέτα αδειοδότησης από οργανώσεις δικαιωμάτων μουσικής, παρέχοντάς τους νόμιμη πρόσβαση σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια τραγούδια. Ωστόσο, οι καλλιτέχνες έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν τη μουσική τους από αυτήν τη λίστα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News