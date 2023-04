Η κυρία Υπουργού τον «χώρισε» για να αποφύγουν τις Δυτικές κυρώσεις

Ερευνητές από το Ιδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK), που ιδρύθηκε από τον Αλεξέι Ναβάλνι, τον φυλακισμένο ηγέτη της αντιπολίτευσης, απέκτησαν πρόσβαση σε 8.000 ηλεκτρονικά μηνύματα που στάλθηκαν σε διάστημα 12 ετών και περιγράφουν λεπτομερώς τα εξαιρετικά προνόμια και τις υπερβολές του Τιμούρ Ιβάνοφ και της Σβετλάνα Μανιόβιτς.

Το ίδρυμα ζητά να απαγορευτεί στη Μανιόβιτς να ταξιδεύει στην Ευρωπαϊκή Ενωση λόγω του ρόλου του πρώην συζύγου της στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν οι Times. Σημειώνει ότι το «προληπτικό» διαζύγιό της Σβετλάνα από τον Ιβάνοφ το περασμένο καλοκαίρι της επέτρεψε να αποφύγει τις κυρώσεις της ΕΕ που εφαρμόστηκαν αργότερα σε εκείνον. Τα emails υποδηλώνουν ότι δεν υπήρξε πραγματικός χωρισμός.

Η Μανιόβιτς παντρεύτηκε τον Ιβάνοφ το 2009, μετά τον χωρισμό της από τον πλούσιο επιχειρηματία Μιχαήλ Μανιόβιτς. Ο Ιβάνοφ διορίστηκε υφυπουργός Αμυνας το 2016, αφού εργάστηκε σε μια αμυντική βιομηχανία και είναι υπεύθυνος για στρατιωτικά κατασκευαστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης του ερειπωμένου ουκρανικού λιμανιού της Μαριούπολης.

Σύμφωνα με τα emails της Μανιόβιτς, η οικογένειά της ξόδεψε 850.000 ευρώ για ενοικίαση βίλας στο Σεν Τροπέ και 250.000 ευρώ για την ενοικίαση γιοτ μεταξύ 2013 και 2018. Η Μανιόβιτς ψώνιζε στο Παρίσι και στη Γενεύη, πληρώνοντας κάποια φορά 104.000 ευρώ για ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και 15.000 ευρώ για σκουλαρίκια.

Αλλες αγορές περιελάμβαναν ένα φόρεμα Dolce & Gabbana έναντι 59.500 ευρώ και ένα σετ επίπλων του 19ου αιώνα έναντι 85.000 ευρώ, από το Βέλγιο.

Ενα πάρτι γενεθλίων για τη Μανιόβιτς στην Κωνσταντινούπολη το 2018 κόστισε 178.000 ευρώ, ενώ στα γενέθλιά της στη Μόσχα το 2021 παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ και η σύζυγός του, Τατιάνα Νάβκα.

Ο 47χρονος Ιβάνοφ και η 50χρονη Μανιόβιτς είχαν νοικιάσει επίσης μια Rolls-Royce Corniche κατά τη διαμονή τους στη Γαλλική Ριβιέρα.

Το FBK λέει ότι οι λογαριασμοί της Μανιόβιτς πληρώνονταν συχνά από άλλα άτομα και εταιρείες, μια από τις οποίες ήταν η Olimpsitistroy, εργολάβος του υπουργείου Αμυνας που εμπλέκεται στην κατασκευή νέων πολυκατοικιών στη Μαριούπολη.

Η Μαρία Πέβτσικ, επικεφαλής ερευνών του FBK, κάλεσε τις γαλλικές αρχές να απαγορεύσουν στη Μανιόβιτς να ταξιδεύει στη Γαλλία, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από πάρτι που έκανε στην Κουρσεβέλ, στις γαλλικές Αλπεις, πριν από τρεις εβδομάδες.

Video of Svetlana Maniovich partying in the French luxury ski resort Courchevel 3 weeks ago.

She is the wife of the Russian Deputy Minister of Defence, Timur Ivanov

He’s in charge of all construction projects in the Russian Army (corruption money)

(1/2) pic.twitter.com/6eYodkD354

