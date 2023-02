Homeward: Μια «τερατώδης ουτοπία» στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει την εικαστική performance Homeward του Φάνη Σακελλαρίου, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις υπόγειες εγκαταστάσεις του (Πειραιώς 206, Ταύρος), από τις 17 Φεβρουαρίου – 12 Μαρτίου 2023.

Σε ένα εφιαλτικό τοπίο άχρονου ασυνείδητου, όπου όλη τη ζωή έχει μειωθεί σε μαύρη σκόνη, τελείται η τιμωρία του νέου είδους ζωής, που αφάνισε ό,τι υπήρξε ποτέ. Μέσα στο παράξενο τελετουργικό show του Θηριοδαμαστή, το Θηρίο οδηγείται προς τον Ανθρωπο και την καταστροφική τους ένωση. Ισορροπώντας στην περιοχή μεταξύ performance, installation, noise show και εικαστικού θεάτρου, το Homeward εξερευνά την ηθική στάση του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο και τους Αλλους, καθώς και την σχέση μας με το ανοίκειο.

Το Homeward φαντάζεται μία τερατώδη ουτοπία, όπου παραδοσιακές ανθρώπινες αντιλήψεις όπως το φύλο, ο εαυτός και ο Αλλος, το καλό και το κακό εκλείπουν. Μέσα από δραματουργίες πρωτόγονων τελετουργιών – κοινών σε πανανθρώπινη και διαχρονική βάση – μας καλεί να γίνουμε κοινωνοί της μετάβασης από τον Ανθρωπο σε αυτό που ακολουθεί. Ισως είναι το Θηρίο. Ισως ο μέτα-άνθρωπος. Τελείται στην ουσία ένα εφιαλτικό πέρασμα, μία θηριώδης κηδεία κατά την οποία θάβονται όλες οι πολώσεις και οι διακρίσεις. Αποκαλύπτεται το νέο είδος στο οποίο αφομοιώνονται όλα τα αντίθετα συνυπάρχοντας με αρμονία, χωρίς ηθικές διαθέσεις, αλλά μέσα σε πλήρη αποδοχή. Ως άνω, ούτως κάτω. Και ίσως έτσι να επικοινωνεί ο άνθρωπος με το μεγάλο Αλλο – ό,τι έχει ονομαστεί θείο – που, όπως έχει ήδη αρχίσει να διακρίνεται, δεν είναι άλλος παρά ο επόμενος άνθρωπος, ένας Homo Deus.

Σκηνοθεσία – Κείμενο – Sound Design: Φάνης Σακελλαρίου

Σκηνικός Χώρος: Ολγα Ντέντα

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Σχεδιασμός Κίνησης: Μάρω Πέτλη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Κατασκευές: Λυδία Λαμπροπούλου, Κωνσταντίνος Χαλδαίος, Νικόλας Τσουνάκας

Κατασκευή Μάσκας: Κατερίνα Μητσιάλη

Σύμβουλος Δραματουργίας: Δάφνη Πατσουράκου

Performers: Θοδωρής Βράχας, Αλέξανδρος Καναβός, Σοφία Νικολοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Λυδία Λαμπροπούλου

Παραγωγή: Subtronica

Επικοινωνία: Κατερίνα Π. Τριχιά @ablaze.meursault

Οπτική Επικοινωνία (Γραφιστικά, Φωτογραφίες & Drone): Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

Trailer – Teaser & Φωτογραφίες: Γιάννης Παπουτσής

Ημερομηνίες:

17 Φεβρουαρίου – 12 Μαρτίου 2023, Παρασκευή, Σάββατο, 21:30, Κυριακή, 20:00

Εισιτήρια:

Πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων: www.mcf.gr – www.ticketservices.gr και στα ταμεία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 16+

Η παράσταση είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 16 ετών, καθώς περιλαμβάνει γυμνές εικόνες και βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της, γίνεται χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού.

Διάρκεια παράστασης:

75 λεπτά

*******

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ MCF

Εθνική Τράπεζα

ΧΟΡΗΓΟΣ MCF

ΔΕΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ MCF

PricewaterhouseCoopers

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AthensHeart

ΔΩΡΗΤΕΣ MCF

KARANTZAS AND PARTNERS LAW FIRM

GRUPPO GEMELLO

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ MCF

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σπίτι της Κύπρου -Μορφωτικό Γραφείο Κυπριακής Πρεσβείας

Δήμος Αθηναίων

EFFE-Europe for Festivals, Festivals for Europe

LIKE- European Regions and Cities for Culture

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΚ

ΕΡΤ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, KOSMOS

COSMOTETV

NEWS 24/7

FOX NETWORKS GROUP

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΚ

ΤΑΝΕΑ, Ιn.gr, ΑΥΓΗ, Αθήνα 9,84 , Tvxs, The TOC.gr, Το Ποντίκι, Monopoli.gr, Culturenow.gr Pepper 96,6 fm, Athens Voice Radio 102.5, ΣτοΚόκκινο 105,5, overfm 104,9, infowoman, infokinds, infokinds cy, oneman,Clickatlife.gr Onlytheater.gr, ΘΕΑΘΗΝΑΙ, noisy art& music social network, The GreekPlayProject, ForFree.gr, tetragwno.gr, mikrofwno.gr, topconsept.gr, In2life.gr, Artandpress.gr Artplay.gr Theatromania.gr, Webmusic.gr, Ng radio, Amagi.gr, Boemradio.com, Κroma Magazine, Theatermag.gr, Sinweb radio, tocradio.gr citytag_the Athens guide, street radio, CityKidsGuide.com , travel4kids, kidsproject