Γιατί το BBC «κόβει» τον Γκάρι Λίνεκερ;

Οταν παρουσίασε το «Match of the Day» για πρώτη φορά, το 1999, ο Γκάρι Λίνεκερ είχε μαύρα μαλλιά και οι δάφνες της δόξας του στα γήπεδα ήταν, ακόμη, νωπές. Λίγοι περίμεναν ότι ένας 38χρονος πρώην ποδοσφαιριστής θα κατάφερνε να μακροημερεύσει ως οικοδεσπότης του πιο δημοφιλούς αθλητικού προγράμματος της βρετανικής TV, το οποίο μεταδίδεται αδιάκοπα από τον Αύγουστο του 1964 – τότε ο Λίνεκερ ήταν μωρό.

Πέρασαν 25 χρόνια από την πρώτη του εκπομπή, και ο (γκριζομάλλης με γυαλιά, πλέον) Λίνεκερ εξακολουθεί να μπαίνει στα σπίτια των φιλάθλων τα Σαββατόβραδα. Αλλά όχι για πολύ ακόμη. Το BBC ετοιμάζεται να ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας τους. Ο θρυλικός σέντερ-φορ της εθνικής Αγγλίας θα βγει στον «αέρα» για τελευταία φορά στις 25 Μαΐου του 2025, αμέσως μετά το φινάλε της σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει, όμως το BBC αποφάσισε να μην του ανανεώσει το συμβόλαιο. Του αντιπρότεινε να εργαστεί ως σχολιαστής των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, και εκείνος δέχτηκε. Θέλει να ολοκληρώσει έναν κύκλο (σχεδόν) τριών δεκαετιών συνδέοντας το όνομά του με ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός. Που θα είναι ακόμη πιο σημαντικό για την Αγγλία, αν τα «Τρία Λιοντάρια» κατακτήσουν το τρόπαιο.

Εδώ και επτά χρόνια είναι ο πιο καλοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC, σύμφωνα με τους λονδρέζικους Times. Οι ετήσιες αποδοχές του για το 2023-2024 ανέρχονταν στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ, όμως κανείς δεν τις θεώρησε υπερβολικές. Επειδή ο Λίνεκερ έκανε τη δουλειά με μεγάλη επιτυχία. Με γνώση -αλίμονο-, με το καυστικό χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, με στιλ, με την άνεση και την αμεσότητα ενός «σταρ». Ενα από τα highlights του που θα μείνουν αξέχαστα, ήταν όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή φορώντας μόνο ένα μποξεράκι με το έμβλημα της Λέστερ, το 2016. Είχε βάλει στοίχημα ότι οι «Αλεπούδες» δεν θα κατακτούσαν τον τίτλο, και το έχασε.

Συχνά, ο Λίνεκερ γινόταν θέμα συζήτησης περισσότερο από την ίδια την εκπομπή που παρουσίαζε. Γύρω του είχε στηθεί ένα ατέλειωτο debate. «Είναι καλός ο Γκάρι». «Δεν είναι καλός ο Γκάρι». «Πρέπει να μείνει». «Πρέπει να φύγει». Και όσο γινόταν κουβέντα, για το τι έκανε, τι είπε, για ποιον το είπε, ή πώς το εννοούσε, τόσο ψήλωνε η τηλεθέαση. Γιατί το BBC αποφάσισε να τον αντικαταστήσει;

Η αλήθεια είναι ότι έχει… πατήσει πολλούς κάλους. Οχι στην εκπομπή, με τις ερωτήσεις του, αλλά στα social media, με τις απαντήσεις του. Ο Λίνεκερ έχει άποψη και πέρα από τα σπορ, και δεν συνηθίζει να την κρατάει για τον εαυτό του. Πέρυσι τον Μάρτιο, για παράδειγμα, «τα έβαλε» με την πολιτική ασύλου που εφαρμόζει η βρετανική κυβέρνηση. Στο X (Twitter), όπου αριθμεί σχεδόν 9 εκατομμύρια ακόλουθους, έχει ποστάρει τα σχόλιά του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, και για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Κάποιοι έχουν ενοχληθεί και από τις δραστηριότητές του ως συνιδιοκτήτης της Goalhanger, μιας αυτοκρατορίας στον χώρο των podcast, η οποία πιστεύεται ότι του αποφέρει τεράστια έσοδα. Εκμεταλλεύεται -λένε- τη θέση του ως παρουσιαστής του «Match of the Day» για να δώσει ώθηση στο αθλητικό του podcast «The Rest Is Football», στο οποίο συνεργάζεται με τον Αλαν Σίρερ. Σκάνδαλο «Gary-gate» το χαρακτηρίζουν οι εχθροί του.

Το βέβαιο είναι ότι το θάρρος της γνώμης μιας ισχυρής προσωπικότητας όπως ο Λίνεκερ, δεν συμβαδίζει με την αρχή της ουδετερότητας που επιθυμεί να διατηρήσει το BBC. Επίσης, ότι ο νέος διευθυντής του αθλητικού τμήματος, Alex Kay-Jelski, δεν τον πολυ-συμπαθεί. Οι φήμες ότι οι μέρες του στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ήταν μετρημένες, κυκλοφορούσαν εδώ και πολύ καιρό. Οπως αποκάλυψαν οι Times, ο ατζέντης του έχει αρχίσει από πέρυσι να βολιδοσκοπεί μιντιακούς ομίλους που, ενδεχομένως, θα ενδιαφέρονταν να συνεργασθούν με τον πελάτη του.

Ο Λίνεκερ, ο οποίος στις 30 του μήνα θα κλείσει τα 64, μπορεί να απολαύσει το υπόλοιπο της ζωής του χωρίς να εργάζεται. Αλλά την αθλητική δημοσιογραφία την αγαπά. Ηταν το επάγγελμα που σκεφτόταν να ακολουθήσει από μικρός, στην περίπτωση που δεν κατάφερνε ως ποδοσφαιριστής. Οπως εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του στο BBC το 2014, ακόμη και τον καιρό που βρισκόταν στο ζενίθ της καριέρας του, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1986 και του 1990, περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του με δημοσιογράφους που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική Αγγλίας, για να τους παρακολουθεί καθώς έκαναν τη δουλειά τους. Τους ζητούσε συνεχώς να του αποκαλύψουν μυστικά του επαγγέλματος.

Αρχισε τη δεύτερη καριέρα του αμέσως μόλις αποσύρθηκε από τη δράση, το 1994. Πρώτα, στο ραδιόφωνο. Αλλά και όταν συνεργαζόταν με το Radio 5 Live, το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στην τηλεόραση. Μελετώντας τις εκπομπές δύο πρώην «αστέρων» των σπορ, του Ντέιβιντ Γκάουερ (κρίκετ) και της Σου Μπάρκερ (τένις), σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να τους μιμηθεί στο ποδόσφαιρο. Οτι ένας παίκτης που αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο, όπως εκείνος, θα είχε σημαντικό αβαντάζ έναντι των άλλων παρουσιαστών.

Επειτα από αρκετές εμφανίσεις του στην TV, σε διάφορους ρόλους, εργάστηκε στο «Match of the Day» ως σχολιαστής. Και όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής, Ντες Λάιναμ, έφυγε με μεταγραφή στο ITV, πήρε τη θέση του.

Ο 51χρονος Μαρκ Τσάπμαν, που παρουσιάζει την εκπομπή του BBC για το Τσάμπιονς Λιγκ μαζί με την Γκάμπι Λόγκαν, θεωρείται ως ο επικρατέστερος για να τον διαδεχθεί. Ωστόσο, δεν διαθέτει το «γκελ» του Λίνεκερ στο φίλαθλο κοινό. Το στέμμα του BBC θα χάσει ένα από τα πιο πολύτιμα πετράδια του.

