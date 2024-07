Γιατί η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο επενδύει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Ο «πράσινος» Εντο Ρόνκι, ένας εκ των πρωτεργατών του οικολογικού κινήματος στην Ιταλία, πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και νυν πρόεδρος του Ιδρύματος για την Αειφόρο Ανάπτυξη, κατά την παρέμβασή του στην τελευταία Σύνοδο για το Κλίμα (COP28) που διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ντουμπάι είχε επισημάνει, μεταξύ, άλλων πως «oι βασικές ενέργειες που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών έως το 2030 είναι ευρέως γνωστές και στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ αποδοτικές ενώ είναι ευρέως διαδεδομένη στην παγκόσμια κοινή γνώμη και μεταξύ των κυβερνήσεων η πεποίθηση ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, ότι πρέπει να επιταχύνουμε την απανθρακοποίηση και ότι, με δομημένο τρόπο, με διαφορετικά στάδια για διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, είμαστε σε θέση, τεχνικά και οικονομικά, να τα καταφέρουμε».

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Λούκα Αντζελίνι της Corriere della Sera, οι υποψίες ότι αυτή η πεποίθηση ενδεχομένως, στην πραγματικότητα, να μην είναι τόσο διαδεδομένη, επιβεβαιώθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια της συνόδου: ο οικοδεσπότης σουλτάνος Αχμέντ αλ Τζαμπέρ (επικεφαλής και της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων -ΗΑΕ- και της αντίστοιχης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) κατηγορήθηκε ότι, κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων πριν από την έναρξη της συνόδου, επιδίωξε να συνάψει συμφωνίες για την πώληση πετρελαίου και φυσικού αερίου με περισσότερες από δέκα χώρες.

Την ίδια περίοδο άρχισαν και οι επιθέσεις κατά της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των ευρωεκλογών του περασμένου Ιουνίου. Και παρότι πριν από λίγους μήνες ο Economist επαναλάμβανε ότι «το μέλλον έγκειται στα ηλεκτρικά οχήματα» και πως η αυτοκινητοβιομηχανία προσαρμόζεται γρήγορα και αμετάκλητα, ολοένα περισσότεροι προβλέπουν πως η χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης θα συνεχιστεί και μετά από το 2035, παρά τα σχέδια των Βρυξελλών για κατάργησή της από εκείνη τη χρόνια και έπειτα.

Ωστόσο η είδηση ότι η Saudi Aramco, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο (το 2023 τα έσοδά της ανήλθαν στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως από την παραγωγή και την πώληση αργού πετρελαίου) αποφάσισε να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στους κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι σίγουρα ανησυχητική, τόσο που οι Financial Times επέλεξαν να κάνουν το θέμα πρωτοσέλιδο στη διεθνή έκδοσή τους: συγκεκριμένα ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός δαπάνησε 740 εκατ. ευρώ για να αγοράσει το 10% των μετοχών της Horse Powertrain, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην παραγωγή «παραδοσιακών» κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Just published: front page of the Financial Times, international edition, Wednesday 10 July https://t.co/ZS9DFYmYM0 pic.twitter.com/1soPx8N4NN

— Financial Times (@FT) July 9, 2024