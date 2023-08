Για γέλια και για κλάματα: Φυλακή στη Μαλαισία σε όσους φορούν ρολόγια Swatch με το ουράνιο τόξο!

Οσοι φορούν ή πωλούν ρολόγια της ελβετικής Swatch με χρώματα του ουράνιου τόξου, που παραπέμπουν σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, θα τιμωρούνται στο εξής με φυλάκιση τριών ετών στη Μαλαισία!

Αυτό αποφάσισε την Πέμπτη η κυβέρνηση της χώρας, ενόψει των περιφερειακών εκλογών του Σαββάτου, που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για το μέλλον του πρωθυπουργού Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Στη μουσουλμανική χώρα, η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα διώκονται ποινικά, φυλακίζονται ή τους επιβάλλονται σωματικές τιμωρίες.

«Οποιος κατασκευάζει, εισάγει ή έχει στην κατοχή του», αυτά τα ρολόγια, κινδυνεύει στο εξής να καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε όσους τα φορούν ή τα πωλούν, θα επιβάλλεται επίσης πρόστιμο ύψους περίπου 3.800 ευρώ. «Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εμποδίσει τη διασπορά στοιχείων που πλήττουν ή μπορεί να πλήξουν την ηθική», πρόσθεσε το υπουργείο.

Απαγορεύεται επίσης κάθε αναφορά στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ σε κουτιά, χαρτί περιτυλίγματος, αξεσουάρ ή άλλα αντικείμενα.

