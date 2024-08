Γερμανία: Οι πρώτες απελάσεις Αφγανών μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν

Η Γερμανία ανακοίνωσε την Παρασκευή την απέλαση αφγανών μεταναστών που έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021.

«Πρόκειται για αφγανούς πολίτες, όλοι τους καταδικασμένοι από τη δικαιοσύνη και χωρίς δικαίωμα να παραμείνουν στη Γερμανία, εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εντολή απέλασης», διευκρίνισε ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ενα ναυλωμένο αεροσκάφος της Qatar Airways, που μετέφερε 28 Αφγανούς οι οποίοι διέμεναν σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας, αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Λειψίας στο κρατίδιο της Σαξονίας με προορισμό την Καμπούλ σήμερα στις 06:56 το πρωί (τοπική ώρα, 07:56 ώρα Ελλάδας).

Την επιχείρηση οργάνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η κυβέρνηση ευχαρίστησε «περιφερειακούς εταίρους» για τη στήριξή τους και πρόσθεσε ότι θα προχωρήσει και σε άλλες απελάσεις, όπως είχε προειδοποιήσει ο Ολαφ Σολτς.

Deportation flight with 28 Afghan offenders on board en route to Afghanistan from Germany. pic.twitter.com/H4UzjqPKVS

