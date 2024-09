Γαλάζια Πατρίδα με… εκπτώσεις: Τι μαθαίνουν οι τούρκοι μαθητές από τα σχολικά τους βιβλία

«Γαλάζια Πατρίδα (Μavi Vatan)», «Ουράνια Πατρίδα»-«Πατρίδα των Αιθέρων», «τουρκική κυριαρχία στα όρια του Εθνικού Ορκου (του 1920)». Για πρώτη φορά το τουρκικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» (και τα «παρακλάδια» του) πήρε περίοπτη θέση στα σχολικά βιβλία της γείτονος, αν και με κάποιες εκπτώσεις σε σχέση με τους γνωστούς -στα όρια του παραλογισμού- χάρτες, με του οποίους πόζαρε περήφανα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ετσι στον χάρτη που εισήχθη στα βιβλία της Γεωγραφίας της ένατης τάξης, δεν εμφανίζεται το Αιγαίο Πέλαγος κομμένο στη μέση, με τα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου υπό το μπλε χρώμα της Γαλάζιας Πατρίδας (βλ. κατοχή) και ο όρος «Μavi Vatan» έχει μπει απλώς πάνω στην Τουρκία.

Ομοίως και παρά την αρχική εισήγηση του υπουργείου Παιδείας, τα βιβλία των τούρκων μαθητών εξακολουθούν να μιλούν για «Αιγαίο» και όχι «Θάλασσα των Νήσων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο «Γαλάζια Πατρίδα» που απευθύνεται στους 14χρονους μαθητές των τουρκικών σχολείων, ο όρος «περιλαμβάνει τις θαλάσσιες περιοχές διευθύνης της Τουρκίας που «κηρύχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως και σύμφωνα με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας».

Οπως γράφει και η Hurriyet Daily News, στο μάθημα της Γεωγραφίας στην 9η τάξη «τονίζεται η σημασία των χαρακτηριστικών τοποθεσίας της Τουρκίας, ενώ θα συζητηθούν επίσης χάρτες που σχετίζονται με τη “Γαλάζια Πατρίδα” και την “Πατρίδα των Αιθέρων”».

Αντίστοιχα, στη 10η τάξη θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία (ως κράτος-παρίας) δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας -και εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να υπογράψει την UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), την ώρα που μιλά για Διεθνές Δίκαιο- καθώς επίσης τα δικαιώματά της στα διεθνή ύδατα σήμερα και στο μέλλον.

Στην 9η τάξη μάλιστα, οι μαθητές (Γυμνασίου) καλούνται να δοκιμαστούν στην εξής άσκηση:

«Να δοθούν παραδείγματα του αγώνα της Τουρκίας ενάντια στις άδικες διεκδικήσεις που αγνοούν τα νόμιμα και γεωγραφικά συμφέροντα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 62 του βιβλίου της Γεωγραφίας της 9ης τάξης, υπάρχει η επικεφαλίδα «Μavi Vatan» (Γαλάζια Πατρίδα) – όρος που όπως αναφέρεται, εκφράζει τη στρατηγική σημασία των θαλασσών, τα δικαιώματά της στις διεθνείς σχέσεις, την ασφάλεια των ακτών και των θαλασσών, την υπεράσπιση της πατρίδας και τη χρήση των πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο κλπ).

Η πλέον διφορούμενη αναφορά είναι για «περιοχές κυριαρχίας της Τουρκίας που είναι εντός των ορίων του “Εθνικού Όρκου” και αυτά είναι τα σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας που είναι κομμάτι της πατρίδας στις θάλασσες».

Τον «Εθνικό Όρκο» του 1920 επικαλούνται οι τούρκοι εθνικιστές και βάσει αυτού τα «νόμιμα σύνορα» της Τουρκίας περιλαμβάνουν και περιοχές όπως η Δυτική Θράκη, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Ιράκ κ.ά.

Τέλος, μαζί με τη «Γαλάζια Πατρίδα», γίνεται λόγος και για Ουράνια Πατρίδα (ή Πατρίδα των Αιθέρων).

