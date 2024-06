G7: Αποπροσανατολισμένος ο Μπάιντεν – Τον βοήθησε η Μελόνι

Τον αποπροσανατολισμό του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση των G7 κατέγραψε νέο βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου.

Ο Μπάιντεν παρακολούθησε την Πέμπτη μαζί με άλλους ηγέτες επίδειξη πτώσης με αλεξίπτωτο στην Ιταλία. Όταν αυτή τελείωσε άρχισε να απομακρύνεται από το σημείο όπου ήταν προγραμματισμένο να φωτογραφηθούν οι ηγέτες και άρχισε να κοιτάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που βρισκόταν κοντά του, έσπευσε να τον ενημερώσει και πιάνοντάς τον από το χέρι, τον οδήγησε πίσω στους υπόλοιπους ηγέτες.

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.

This wasn’t the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 13, 2024