Φρίκη στη Βρετανία: Εδεσε μητέρα και κόρες και τις εκτέλεσε με βαλλίστρα μέσα στο σπίτι τους

Ενα φρικτό έγκλημα, με άγνωστα μέχρι τώρα κίνητρα, ανακάλυψαν οι αστυνομικοί σε σπίτι του Λονδίνου, το βράδυ της Τρίτης.

Μία 61χρονη γυναίκα, η Κάρολ Χαντ και οι δύο κόρες της 25 και 28 ετών, η Λουίζ και η Χάνα, βρέθηκαν δολοφονημένες από βαλλίστρα στο σπίτι τους. Ηταν η οικογένεια του σχολιαστή αγώνων του BBC, Τζον Χαντ.

Η Κάρολ Χαντ και οι δύο κόρες της βρέθηκαν νεκρές στη μονοκατοικία τους στο Μπούσι του Χερτφορντσάιρ, στο βόρειο Λονδίνο.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν χθες το βράδυ στο σπίτι, όπου ανακάλυψαν τα θύματα με σοβαρά τραύματα, στα οποία υπέκυψαν λίγο αργότερα.

Breaking – Wife and two daughters of BBC commentator John Hunt killed in crossbow attack https://t.co/TbkDFrEIjP #FEATURED #JOHN_HUNT #KYLE_CLIFFORD #UK_CRIME #UK_FEATURED pic.twitter.com/GH30dYajWk

Οι τρεις γυναίκες ήταν ζωντανές, όταν ασθενοφόρα και αστυνομία έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος στις 7 το βράδυ, αλλά κατέληξαν αργότερα.

Η βρετανική αστυνομία εξαπέλυσε αμέσως ανθρωποκυνηγητό για να βρει τον βασικό ύποπτο, τον 26χρονο Κάιλ Κλίφορντ, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος μίας από τις κόρες.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες όταν τις χτύπησε.

Three of the victims who was murder in Bushey have been named Carol Hunt, 61, Hannah Hunt, 28 and Louise Hunt, 25, are understood to have died following the attack on Tuesday. pic.twitter.com/0KJ2paMnMm

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Κλίφορντ εξακολουθούσε να είναι ελεύθερος. Η αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες σε μία μεγάλη περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους γιατί ο ύποπτος ήταν οπλισμένος και επικίνδυνος.

A manhunt is under way for 26-year-old suspect Kyle Clifford after three women were killed in Bushey, Hertfordshire.

Police have urged the public not to approach Mr Clifford 🔗 https://t.co/HvwC1SrirN pic.twitter.com/mfLjNo2leU

— Sky News (@SkyNews) July 10, 2024