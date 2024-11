Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο: Εμφαση σε ασφάλεια, πράσινη μετάβαση, καινοτομία

«Με πυξίδα την ανταγωνιστικότητα», η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέτει ως προτεραιότητα, για την επόμενη πενταετία στην ΕΕ, την καινοτομία, την καθαρή οικονομία, και την ασφάλεια.

Αυτό τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, κατά την ομιλία της την Τετάρτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγο πριν λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης των ευρωβουλευτών για το νέο Σώμα των Επιτρόπων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε λίγο αργότερα το νέο Κολλέγιο των Επιτρόπων με 370 ψήφους υπέρ, 282 κατά (σύνολο ψηφισάντων 688) κατά τη μία και μόνη ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο των 26 Επιτρόπων.

«Η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία της νέας Επιτροπής θα είναι μια πυξίδα ανταγωνιστικότητας», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της.

Οπως εξήγησε, η πυξίδα αυτή θα χτιστεί στους τρεις πυλώνες της έκθεσης Ντράγκι:

Ο πρώτος πυλώνας είναι το κλείσιμο του χάσματος καινοτομίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο δεύτερος, είναι ένα κοινό σχέδιο για την απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ανταγωνιστικότητα.

Και ο τρίτος, είναι η αύξηση της ασφάλειας και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στο θέμα της ασφάλειας, η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι εν μέσω πολέμων στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε μέρη της Αφρικής, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο.

«Η ενίσχυση της ασφάλειάς μας είναι ακόμη πιο σημαντική σε έναν κόσμο τόσο αμφισβητούμενο και εύθραυστο όσο είναι σήμερα», είπε η Φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τη νέα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας.

«Ξέρω, μπορούμε να υπολογίζουμε στην Κάγια Κάλας, ως Υπατη Εκπρόσωπο, είναι το κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή για τη διπλωματία και τα συμφέροντα της Ευρώπης στον κόσμο», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Ο πόλεμος μαίνεται στα σύνορα της Ευρώπης. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό που βρίσκεται μπροστά -να συνεργαστούμε χέρι-χέρι με το ΝΑΤΟ. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα μαζί ως Ευρωπαίοι», συνέχισε.

Εφερε ως παράδειγμα ότι η Ρωσία ξοδεύει έως και το 9% του ΑΕΠ της για την άμυνα (30% από του χρόνου), ενώ η Ευρώπη ξοδεύει κατά μέσο όρο 1,9%.

«Οι αμυντικές μας δαπάνες πρέπει να αυξηθούν. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά άμυνας. Πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανική βάση. Πρέπει να βελτιώσουμε τη στρατιωτική μας κινητικότητα. Και χρειαζόμαστε κοινά ευρωπαϊκά σχέδια για την άμυνα», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής, παρουσιάζοντας τον πρώτο ευρωπαίο Επίτροπο για την Αμυνα, τον πρώην πρωθυπουργό της Λιθουανίας, Αντριους Κουμπίλιους.

Europe must fight for its freedom to shape its future in an unstable world.

We must invest in our prosperity and security.

And stay united and true to our values.

My team and I will strive for this every single day.

Starting from the very first day https://t.co/w1wwajkIUf

Ursula von der Leyen November 27, 2024