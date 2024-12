Φλωρεντία: Νεκρός και τραυματίες από έκρηξη σε διυλιστήριο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, μετά τις 10 (τοπική ώρα) στο Καλεντσάνο της Τοσκάνης, κοντά στη Φλωρεντία, σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων του ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni.

Σύμφωνα με την La Repubblica, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις και τραυματίστηκαν επτά, από τους οποίους οι δύο σοβαρά.

Στην ευρύτερη περιοχή ήταν ορατό ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού και στο σημείο της έκρηξης είχαν σπεύσει πυροσβέστες και δυνάμεις της αστυνομίας.

A very strong explosion was felt in different parts of the province of Florence, Italy. Natural gas stock deposit of #Eni in Pratignone, #Calenzano exploded. Firefighters coming from all over Tuscany in the attempt to stop the fire. Air polluting will be wild in the next days. pic.twitter.com/G6pUYadXjm

— Ēra (🤡;🫧) (@redactedera) December 9, 2024