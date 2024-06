Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Λευκός καπνός» για Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάλας και Κόστα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «άναψε» το πράσινο φως για την ανανέωση της θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλα πέντε χρόνια.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, από τους Σοσιαλδημοκράτες, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για θητεία 2,5 ετών και με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ και η εσθονή πρωθυπουργός Κάγια Κάλας, από τους Φιλελεύθερους, θα είναι η επόμενη Υπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, για θητεία πέντε ετών.

Τα προτεινόμενα πρόσωπα, από τις τρεις βασικές πολιτικές οικογένειες της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι), εγκρίθηκαν με ειδική πλειοψηφία (σ.σ. τουλάχιστον 21 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού), σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ ΜΠΕ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι φέρεται να ψήφισε κατά των υποψηφιοτήτων της Κάγια Κάλας και του Αντόνιο Κόστα, ενώ επέλεξε την αποχή στην ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κατά μιας δεύτερης θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν, ψήφισε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, ενώ η αποχή ήταν η επιλογή του στην ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Κάγια Κάλας.

Μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πρέπει να περάσει από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα στις 18 Ιουλίου, στην πρώτη Ολομέλεια της νέας Ευρωβουλής, στο Στρασβούργο. Για την έγκρισή της χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 361 ψήφοι από το σύνολο των 720 ευρωβουλευτών.

Πέραν των παραπάνω, οι ευρωπαίοι ηγέτες κατάφεραν να συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Ατζέντας για την πενταετία 2024-2029. Συνεπώς, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα συνεδριάσουν την Παρασκευή, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.

Αυτό δε σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπήρξαν διχογνωμίες και για το κείμενο αυτό, με τη γαλλογερμανική πρόταση σημαντικών τροποποιήσεων, την τελευταία στιγμή, να προκαλεί την αντίδραση του έλληνα Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα αρχής και θεσμικής διαδικασίας, υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο κείμενο είχε συζητηθεί εκτενώς στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και ζήτησε να μείνει ως έχει.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός στήριξε αμέσως την πρόταση αυτή και ζήτησε να παραμείνει το κείμενο ως έχει, όπως και έγινε. Η παρέμβαση υπέρ της διατήρησης του κειμένου χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις υποστηρίχθηκε από την πλειονότητα των εταίρων, μεταξύ των οποίων της Κύπρου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Τσεχίας, της Λιθουανίας και του Βελγίου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «μια πολύ καλή βραδιά για την Ευρώπη» σε σχετική ανάρτησή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τη νέα ηγεσία της ΕΕ και πρόσθεσε πως «υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε».

A very good evening for Europe. Congratulations to @vonderleyen, @kajakallas, and @antoniocostapm. Μany challenges ahead, and we must tackle them together. #EUCO

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 27, 2024