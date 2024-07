Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Παρά τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για μείωση του πληθωρισμού –ακόμα και για μειώσεις τιμών στα τρόφιμα– τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι ο ρυθμός αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στη χώρα μας, ανέβηκε, σε ετήσια βάση, στο 3% –από 2,5% που ήταν τον Ιούνιο και πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τις εκτιμής των Βρυξελλών, από τον περυσινό Ιούλιο οι τιμές στη χώρα μας αυξήθηκαν επιπλέον κατά 3%.

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στο σύνολο των χωρών του ευρώ καθώς με βάση τις προβλέψεις της Eurostat διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Ιούλιο, από 2,5% που ήταν τον Ιούνιο.

Euro area #inflation expected to be 2.6% in July 2024, up from 2.5% in June. Components: services +4.0%, food, alcohol & tobacco +2.3%, energy +1.3%, other goods +0.8% – flash estimate https://t.co/NR5xrAlu0f pic.twitter.com/okCWvDmJrc

