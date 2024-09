Ετοιμάζεται «εγκεκριμένο» ντοκιμαντέρ για τον Τζίμι Χέντριξ

«Ηθελα να με ακούσουν» είχε πει ο Τζίμι Χέντριξ το 1970, λίγο προτού σιγήσει για πάντα. Ηταν 27 ετών. Η επιθυμία του εκπληρώθηκε και με το παραπάνω, αν αναλογιστεί κανείς ότι έζησε ελάχιστα χρόνια. Τώρα ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τζίμι», το οποίο θα προστεθεί στην αλυσίδα των διαφόρων ενθυμίων του: ακυκλοφόρητα σολαρίσματα ή και ολόκληροι δίσκοι, bootlegs και υλικό από ζωντανές εμφανίσεις, άλλα ντοκιμαντέρ, παλαιότερα, όπως και το φιλμ-βιογραφία «Jimi: All Is By My Side», του 2013.

Η καινοτομία, έγραψε η Repubblica, συνίσταται στο ότι αυτή τη φορά η οικογένεια Χέντριξ, δηλαδή οι κληρονόμοι του κιθαρίστα, συναίνεσαν στη φιλμογράφηση, κάτι που δεν είχαν κάνει για την ταινία του 2013, «η οποία γυρίστηκε μεν, όχι όμως με τα αυθεντικά τραγούδια λόγω της απαγόρευσης». Το ντοκιμαντέρ θα γυρίσει ο αμερικανοβιετναμέζος σκηνοθέτης Μπάο Νγκουγιέν.

«Δεδομένης της δυνατότητας πρόσβασης στα αρχεία, εύκολο είναι να φανταστεί κανείς ένα έργο χωρίς κενά. Τα όποια χρονικά χάσματα θα είναι αποτέλεσμα των επιλογών του σκηνοθέτη. Ο Νγκουγιέν έχει δηλώσει ότι θέλει να επικεντρώσει την ιστορία του στα λονδρέζικα χρόνια του Χέντριξ, από το 1966 μέχρι το 1970. Τότε είχε ηχογραφήσει τα άλμπουμ “Are You Experienced?’’, ‘‘Axis: Bold As Love’’ και ‘‘Electric Ladyland’’».

Κατά τον Ιταλό συντάκτη, «αυτά τα άλμπουμ άλλαξαν την ιστορία της ροκ». Εγραψε ότι μόλις τα άκουσαν οι μεγάλοι ποπ-ροκ καλλιτέχνες της εποχής, «αποσβολώθηκαν μπάντες όπως οι Beatles και μουσικοί όπως ο Ερικ Κλάπτον». Και έκλεισε με την εξής πρόταση: «Ο Χέντριξ μεταμόρφωνε τις συναυλίες του σε τελετουργίες σαμάνου. Οπως, λόγου χάρη, όταν πυρπόλησε την κιθάρα του στο φεστιβάλ του Μοντερέι και μάγεψε τον κόσμο όλο».

