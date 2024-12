Επίθεση στο Μαγδεμβούργο: Οι Αρχές γνώριζαν για τον δράστη – Ερωτήματα για τα «κενά ασφαλείας»

Θλίψη αλλά και οργή επικρατεί στη Γερμανία για το αιματηρό χτύπημα στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου την Παρασκευή.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο δράστης χρησιμοποίησε λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να εισβάλει με το όχημά του στην υπαίθρια αγορά και να σκορπίσει το χάος, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί εννιά ετών, και τραυματίζοντας περισσότερους από 200.

Ο λόγος για τον Ταλέμπ Α., ο οποίος συνελήφθη στιγμές μετά την επίθεση και προφυλακίστηκε την Κυριακή.

Τα γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις για «πιθανή απειλή» από τον Ταλέμπ Α., έναν 50χρονο γιατρό από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος έφτασε στη Γερμανία το 2006 και το 2016 αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας.

Αθεος, διατηρούσε ιστότοπο που είχε ως στόχο να βοηθήσει άλλους πρώην μουσουλμάνους να διαφύγουν από τις διώξεις στις πατρίδες τους στον Κόλπο. Στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκε πλήθος αντι-ισλαμικών μηνυμάτων και θεωριών συνωμοσίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μαγδεμβούργου Τομ-Ολιβερ Λάνγκανς δήλωσε ότι η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει αξιολόγηση σχετικά με το αν ο ύποπτος αποτελεί δυνητική απειλή, «αλλά αυτό είχε συμβεί πριν από έναν χρόνο». Πρόσθεσε ότι οι έρευνες για το παρελθόν του υπόπτου συνεχίζονταν.

Την επομένη της επίθεσης, και ενώ οι πληροφορίες αυτές έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, εκατοντάδες συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν τον γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς, υπουργούς του και την τοπική πολιτική ηγεσία.

As the vigil took place, hundreds of far-right protesters rallied in Magdeburg’s city center, chanting “we are the people” and calling for immigrants to be deported.

For the latest, follow our live updates: https://t.co/CIKTz7FhsV pic.twitter.com/aMHmvgeqFI

— DW News (@dwnews) December 21, 2024