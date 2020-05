Εκλογές ΗΠΑ: Πώς ο γαμπρός του Τραμπ έκαψε τον πεθερό του

Μία επιπόλαια και διφορούμενη δήλωση στον αμερικανικό Τύπο για τις προεδρικές εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου άναψε φωτιά στις ΗΠΑ: μήπως υπάρχει κάποιο σκοτεινό σχέδιο αναβολής τους με πρόφαση την πανδημία;

Στις ΗΠΑ το μακρύ και το κοντό του ο καθένας μπορεί να το λέει όποια ώρα επιθυμεί, με εγγυημένο το δικαίωμά του στο ομιλείν και αγορεύειν. Το θέμα όμως είναι ποιος ομιλεί κάθε φορά, σε ποιον απευθύνεται, μέσω ποιου διαύλου και, το κυριότερο, τι λέει.

Στην προκειμένη περίπτωση μίλησε στο Time ο σύμβουλος του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος τυγχάνει και προεδρικός γαμπρός. Η κουβέντα ήταν «εφ’ όλης της ύλης», όπως λέγεται στη δημοσιογραφία, δηλαδή όχι μόνο για το πολιτικό παιχνίδι, αφού επικεντρώθηκε στα της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Οταν ο σύμβουλος-γαμπρός εκλήθη να δώσει κάποιαν απάντηση σε ερώτημα-παγίδα περί την «πιθανότητα αναβολής» των προεδρικών εκλογών μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, που είναι η 3η Νοεμβρίου, έδωσε τη φυσιολογική απάντηση ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δική του υπόθεση. Ωστόσο και αφελώς συνέχισε να μιλάει: «Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να δεσμευτώ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο (σ.σ.: για τη διεξαγωγή των εκλογών), αλλά τώρα αυτό είναι το σχέδιο». Να γίνουν συνεπώς, μπορεί να υποθέσει ο αναγνώστης του περιοδικού.

Αν σταματούσε εδώ, το πέσιμό του θα ήταν λιγόερο οδυνηρό. Ομως ο Κούσνερ δεν πάτησε φρένο: «Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, θα έχουμε κάνει αρκετή δουλειά με τα τεστ και με ό,τι άλλο προσπαθούμε να κάνουμε ώστε να αποτρέψουμε μελλοντική έξαρση της πανδημίας σε βαθμό νέου lockdown». Αρα, όλα παίζονται; «Πιστεύω πραγματικά ότι μόλις ανοίξει η Αμερική, θα είναι πολύ δύσκολο να κλειδωθεί ξανά».

Η αντίδραση στα παραπάνω ήταν οξεία: «Μας άφησε με το στόμα ανοιχτό, έσπειρε αμφιβολίες για το αν τελικά θα γίνουν οι εκλογές», καυτηριάζει το CNN, το οποίο εκτιμά ότι ο γαμπρός συνηθίζει να ξεμπροστιάζει τον πεθερό του, και ας μην το επιδιώκει: «Οταν ο Κούσνερ ομιλεί δημοσίως, πολύ συχνά αποκαλύπτει τις πιο επικίνδυνες αλήθειες για τη διοίκηση Τραμπ». Το Μέσο αποφάνθηκε ότι οι δηλώσεις του Κούσνερ αποκαλύπτουν «αλαζονεία» και «περιφρόνηση για τη δημοκρατία». Επίσης «άγνοια του νόμου», δηλαδή «του Συντάγματος των ΗΠΑ», το οποίο στερεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ το δικαίωμα αναβολής των προεδρικών εκλογών, έστω και για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Η αντίπαλος του Τραμπ στις νικηφόρες για αυτόν εκλογές του 2016, η Χίλαρι Κλίντον, μόλις πληροφορήθηκε τα καθέκαστα έγραψε στο Twitter: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να γράψω αυτήν την πρόταση: ο γαμπρός του προέδρου δεν αποφασίζει πότε θα γίνουν οι εκλογές». Είχε προηγηθεί διευκρινιστική δήλωση του Κούσνερ με την οποία επιχείρησε να μετριάσει τον αντίκτυπο των αρχικών δηλώσεών του: «Δεν έχω εμπλακεί σε συζητήσεις, ούτε γνωρίζω συζητήσεις σχετικά με την αλλαγή της ημερομηνίας των προεδρικών εκλογών».

I can’t believe I have to write this sentence, but the president’s son-in-law doesn’t get to decide when the election is. https://t.co/7CrpHny6TF

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 13, 2020