Κυρώσεις της ΕΕ στη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία παραγωγής διαμαντιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε τη ρωσική Alrosa, τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής διαμαντιών στον κόσμο, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, τον Πάβελ Αλεξέγεβιτς Μαρίνιτσεφ, στον κατάλογο των κυρώσεών της.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη.

«Βάσει της απαγόρευσης που εισαγάγαμε για τα διαμάντια με το 12ο πακέτο κυρώσεων, η ΕΕ περιέλαβε σήμερα στον κατάλογο την Alrosa, τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών στον κόσμο, και τον διευθύνοντα σύμβουλό της», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Τζοσέπ Μπορέλ.

In line with the diamond ban we have introduced with the 12th package of #sanctions, the EU today lists Alrosa, the largest diamond-mining company in the world & its CEO.

This is part of our coordinated efforts at @G7 level to deprive Russia of this important revenue source. https://t.co/FatCbq4Iit

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024