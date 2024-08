Δύο νεκροί από επίθεση Παλαιστίνιου με μαχαίρι στο Ισραήλ

Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην Χολόν, έξω από το Τελ Αβίβ, την Κυριακή.

Μια γυναίκα 66 ετών έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή της από τις μαχαιριές του δράστη, ενώ λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του ένας 70χρονος άνδρας. Δύο ακόμη άνδρες -70 και 68 ετών- νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρμόδιες ισραηλινές υπηρεσίες. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 26χρονος.

Η επίθεση έγινε το πρωί της Κυριακής, σε ώρα αιχμής για την συγκεκριμένη περιοχή. Ο δράστης μαχαίρωσε τα θύματα κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων και ένα πάρκο.

«Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε γρήγορα από έναν από τους αστυνομικούς μας στο σημείο και απετράπη μια ακόμα χειρότερη επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Έλι Λεβί στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Channel 12.

This morning, a terror stabbing attack occurred in the city of Holon. Four civilians were injured, with varying degrees of severity, according to medical sources. Police officers who arrived at the scene neutralized the terrorist, a resident of Judea and Samaria

— Israel Police (@israelpolice) August 4, 2024