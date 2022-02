Δένδιας: Δωρεά της Ελλάδας για την ανοικοδόμηση του λιμένα της Βεγγάζης

Με τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος ΟΗΕ Ντέιβιντ Μπίσλεϊ συναντήθηκε, στο πλαίσιο των επαφών του την Τρίτη στη Ρώμη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας, είχε εποικοδομητική συνομιλία στη Ρώμη με τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος ΟΗΕ (WFP) σχετικά με τη βοήθεια στην ανάπτυξη της Λιβύης, στο πλαίσιο της ενεργού παρουσίας της Ελλάδας στη χώρα.

Ακόμη ο Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε πως ανακοίνωσε στον Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, δωρεά για χρηματοδότηση προγράμματος του WFP, με σκοπό την ανοικοδόμηση του λιμένα της Βεγγάζης στη Λιβύη, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο σημείο εισόδου για τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια.

Constructive discussion with @WFPChief David Beasley, in #Rome. Emphasis on aid for the development of #Libya, in the context of #Greece's active presence in the country. (1/2) pic.twitter.com/vm2KNfKM0u

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 8, 2022