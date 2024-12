Μπιλ Σάνκλι: Ο «σοσιαλιστής» των γηπέδων στην TV

Μια τηλεοπτική σειρά πολλών επεισοδίων με κεντρικό ήρωα τον Μπιλ Σάνκλι βρίσκεται στα σκαριά – θα προκύψει από τη συνεργασία δύο φημισμένων στούντιο, του Α24 και του Box To Box (γνωστού και από την παραγωγή του «Drive to Survive» για τη Formula 1). Το θέμα της δεν θα είναι μόνο ο εμβληματικός σκωτσέζος προπονητής που θεμελίωσε μια παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη, αλλά και η εποχή του. Η Λίβερπουλ και το Λίβερπουλ.

«Ο Σάνκλι πίστευε ότι αυτά τα δύο, η ομάδα και η πόλη, πάνε μαζί», τόνισε στο Athletic ο σεναριογράφος, Τζακ Θορν. Δεν το πίστευε μόνο, αλλά και το εφάρμοζε στην πράξη με κάθε τρόπο. Η περιλάλητη ρήση του, «πολύς κόσμος θεωρεί ότι το ποδόσφαιρο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, αλλά ποτέ δεν συμφώνησα με αυτή την άποψη – κατά τη γνώμη μου είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό», έχει παρεξηγηθεί. Αυτό που στην πραγματικότητα ήθελε να πει, είναι πως το συγκεκριμένο σπορ έχει τη δύναμη να επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Δύο λόγους είχε κάποιος για να είναι χαρούμενος στο ταλαίπωρο Λίβερπουλ εκείνου του καιρού: την ομάδα του Σάνκλι και τους Beatles.

Το διάσημο μουσικό συγκρότημα -παγκόσμιο σύμβολο της πόλης- σχηματίστηκε το 1959. Την 1η Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς άρχισε να ανατέλλει και ο ήλιος του Σάνκλι: ενός αληθινού σταρ (σε μία εποχή που μόνο οι ποδοσφαιριστές διεκδικούσαν τέτοιο ρόλο), ο οποίος άλλαξε τη μοίρα του συλλόγου. Κατά μιαν έννοια, και τη ζωή των οπαδών του.

Award-winning studio A24 is turning its gaze to #LFC and developing a TV series focusing on the reign of legendary Reds manager Bill Shankly 🎞️

