Απίστευτο «σάλτο μορτάλε» λέμβου του ισπανικού λιμενικού πάνω σε φουσκωτό με μετανάστες

Ενα αδιανόητο σκηνικό διαδραματίστηκε σε ισπανικά ύδατα, όταν λέμβος του λιμενικού «καβάλησε» ένα μικρότερο ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες οι οποίοι προσπαθούσαν να φτάσουν σε έδαφος της Ισπανίας στη βόρεια Αφρική.

Το περιστατικό βιντεοσκόπησαν λουόμενοι από την παραλία και τα πλάνα δείχνουν την ισπανική ακτοφυλακή να καταδιώκει το ταχύπλοο και όταν αυτό δεν σταματά, περνά από πάνω του.

Τουλάχιστον ένας από τους τέσσερις επιβάτες του ταχύπλοου εκσφενδονίστηκε στο νερό αλλά διασώθηκε γρήγορα. Χρειάστηκε σύντομη νοσηλεία στην πόλη Ναντόρ του Μαρόκου, ενώ οι άλλοι τρεις δεν έπαθαν τίποτα.

Spain’s Guardia Civil is facing criticism from the Spanish press and NGOs after one of their boats tried to intercept a boat with smugglers and migrants trying to illegally enter Spain from Morocco, but accidentally ran it over.

Somehow, nobody was hurt pic.twitter.com/ppBK41I8Ny

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2024