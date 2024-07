Αναχαίτιση drones από την φρεγάτα «Ψαρά» στον Κόλπο του Αντεν

Προστασία σε εμπορικό πλοίο παρείχε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά» που πλέει στον Κόλπο του Άντεν, συμμετέχοντας στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES.

Οπως έγινε γνωστό από στρατιωτικές πηγές, η φρεγάτα «Ψαρά» απέτρεψε επίθεση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) κατά του πλοίου, χρησιμοποιώντας τόσο το σύστημα antidrone, όσο και το πυροβόλο.

Δύο από τα drones κατερρίφθησαν και άλλα δύο απομακρύνθηκαν. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Το Σάββατο βρέθηκε στη Φρεγάτα «Ψαρά», σε λιμάνι του Τζιμπουτί ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο πατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ.

On 6 July, the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice President (HR/VP) of the European Commission, Josep Borrell Fontelles, and the Minister of Defence (MoD) of the Hellenic Republic, Nikos Dendias, accompanied by the Commander (OpCdr) of Operation… pic.twitter.com/6TvTzkzNfV

