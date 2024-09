Αλαμπάμα: Μακελειό με τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες κοντά στο πανεπιστήμιο

Ένοπλη επίθεση με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα των ΗΠΑ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι του ενός και άνοιξαν πυρ στην πολυσύχναστη περιοχή Five Points South της πόλης. Επί τόπου σκοτώθηκαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, ενώ το τέταρτο θύμα υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Δεκάδες υπολογίζονται οι τραυματίες. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ δέχθηκε τουλάχιστον 11 άτομα. Η κατάσταση των τραυματιών δεν έχει γίνει γνωστή.

Η αστυνομία ερευνά αν οι ένοπλοι πλησίασαν τα θύματα με τα πόδια ή πέρασαν με το αυτοκίνητο, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού των δραστών είναι μέχρι ώρας άκαρπες.

Η συνοικία Five Points South, κοντά στην πανεπιστημιούπολη της Αλαμπάμα, είναι γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή, με εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, παμπ και χώρους ζωντανής μουσικής. Τα θύματα βρίσκονταν όλα σε ανοιχτό χώρο.

