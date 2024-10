Αγκυρα: «Τρομοκρατική επίθεση» στα γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας

Μια «τρομοκρατική» επίθεση σημειώθηκε κοντά στην Αγκυρα μπροστά στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, αφήνοντας «νεκρούς και τραυματίες», ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια.

«Σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων της TUSAS στην Αγκυρα, δυστυχώς, είχαμε νεκρούς και τραυματίες σε αυτήν την επίθεση», είπε ο υπουργός στο X.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις τέσσερις το απόγευμα της Τετάρτης και βρισκόταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, το οποίο έκανε λόγο για «ομήρους».

A Large Explosion has rocked the Capital City of Ankara in Northern Turkey, with a Blast having occurred at the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries. Gunfire and additional Explosions are also claiming to be heard near the Complex. pic.twitter.com/fkavTr3Vt7

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024