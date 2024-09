Αυτός είναι ο «πρίγκιπας» της Ντάουνινγκ Στριτ 10

Στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ του Λονδίνου κατοίκει εδώ και λίγο καιρό ένας Πρίγκιπας, με γαλανά μάτια και λευκή γούνα. Είναι το νέο κατοικίδιο του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ένα τόσα δα γατάκι Σιβηρίας, που ακούει στο όνομα Prince.

Τα νέα για την μικρή… λευκή χνουδόμπαλα ήταν γνωστά από τις αρχές του μήνα. Ομως το μεγαλοπρεπές όνομά της τώρα έγινε γνωστό, ενώ όπως γράφει η Telegraph το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη του φωτογραφία, ενδεικτική του… θάρρους που έχει πάρει, ακόμη δεν εγκαταστάθηκε. Η φωτογραφία δείχνει το μικρό γατάκι να έχει πηδήξει πάνω στο γραφείο με τα πόδια του πάνω στα χαρτιά του πρωθυπουργού!

Οπως λέει το ρεπορτάζ της Telegraph, της αφίξεως του πρίγκιπα προηγήθηκαν μακρές και σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Στάρμερ και τα παιδιά του. Τα παιδιά ήθελαν έναν γερμανικό ποιμενικό αλλά ο μπαμπάς δεν τους έκανε το χατίρι πείθοντάς τα να… αρκεστούν προς το παρόν στο γατί.

“It was part of the deal [my kids] had negotiated for moving into Downing Street”

Prime Minister Keir Starmer discusses the latest Number 10 pet, a “lovely” Siberian kitten, and exclusively tells #BBCLauraK that it is named “Prince”https://t.co/fKVNbPX6oP pic.twitter.com/5jQFpsgEH6

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 8, 2024