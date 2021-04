Δύο νεκροί σε απόπειρα εισβολής με αυτοκίνητο στο Καπιτώλιο!

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, που κατά τις αμερικανικές Αρχές μάλλον δεν σχετίζεται με τη τρομοκρατία, συνέβη την Παρασκευή στο Καπιτώλιο, όταν αυτοκίνητο με έναν άνδρα οδηγό επιχείρησε να εισβάλει σε πύλη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Η ασφάλεια του κτιρίου άνοιξε πυρ κατά του οχήματος, τραυματίζοντας βαριά τον δράστη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε ο δράστης και ένας από τους αστυνομικούς, που ονομαζόταν Ουίλιαμ Εβανς.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Καπιτώλιο, τέσσερις μήνες από την εισβολή των ακροδεξιών οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (τοπική ώρα), στη βόρεια είσοδο όπου βρίσκεται και μπλόκο στο οποίο γίνεται έλεγχος οχημάτων. Από την είσοδο αυτή μπαίνουν τα μέλη και το προσωπικό της Γερουσίας.

Το αυτοκίνητο επιχείρησε να περάσει το μπλόκο ρίχνοντας το όχημα πάνω σε δύο αστυνομικούς, τραυματίζοντας τον ένα θανάσιμα. Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο κρατώντας ένα μαχαίρι και τους επιτέθηκε, με αποτέλεσμα εκείνοι να ανοίξουν πυρ εναντίον του.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε με τραύματα σε νοσοκομείο, όπου διακομίστηκαν και οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας δεν φαίνεται να ήταν γνωστός στις Αρχές, ούτε να είχε κάποια σχέση με μέλη του Κογκρέσου και το συμβάν αυτό μάλλον δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τα κίνητρά του δράστη. Είναι άγνωστο αν έχει ταυτοποιηθεί, πάντως τα στοιχεία του δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021