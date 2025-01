Πώς κάηκε η «Γλυφάδα της Καλιφόρνιας»

Στη ιστοσελίδα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αναφέρεται ότι η διάσημη Πολιτεία των ΗΠΑ είναι «η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο». Οντως, το ΑΕΠ της Πολιτείας της Καλιφόρνιας έφτασε το 2023 τα 3,9 τρισ. δολάρια, και αν το συγκρίνει κανείς με αυτό της Ελλάδας την ίδια χρονιά (225 δισ. ευρώ/240 δισ. δολάρια περίπου) αντιλαμβάνεται ότι η οικονομία της πλούσιας αμερικανικής Πολιτείας είναι πάνω από 16 φορές μεγαλύτερη από αυτή της χώρας μας. Είναι επίσης μεγαλύτερη από αυτές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Μόνο η οικονομία της Γερμανίας είναι μεγαλύτερη – αλλά όχι και πολύ μεγαλύτερη.

Τι θα περίμενε κανείς από έναν τέτοιο οικονομικό γίγαντα σε ό,τι αφορά τα μέσα πυρόσβεσης; Προφανώς, με δεδομένο ότι το πρόβλημα της Καλιφόρνιας με τις φωτιές είναι γνωστό, θα περίμενε ότι τα μέσα θα ήταν πολλαπλάσια από εκείνα που έχει στη διάθεσή της κάθε χώρα της Νότιας Ευρώπης, πολλώ δε μάλλον η Ελλάδα.

Γι’ αυτό, έχοντας κατά νου αυτή την υπόθεση, έχουν ενδιαφέρον οι αριθμοί. Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Cal Fire είναι 60, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών επιτήρησης. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν εννέα ελικόπτερα που κινητοποιήθηκαν από την Πολιτεία, όπως ανέφερε ο Νιούσομ. Οι αριθμοί αυτοί είναι απολύτως συγκρίσιμοι με αυτούς των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.

California is mobilizing an unprecedented number of local and state resources to fight the fires in Los Angeles.

We’re prioritizing every effort to protect the lives and communities in this critical state.

Follow emergency guidance and get alerts ➡️ https://t.co/gIKZPSxfln pic.twitter.com/JiSEQSnGtE

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 8, 2025