«Χρόνια πολλά, Ελλάδα!» – Κατακλυσμός ευχών από Τραμπ, πρεσβείες και οργανισμούς

Ισως δεν το έχουμε δει ξανά σε τόση έκταση να εύχονται τόσοι πολλοί για την Ελλάδα και την εθνική της εορτή και μάλλον δεν το έχουμε ξαναδεί να το πράττει ανήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ!

Σύμπτωση ή όχι, κοινότοπες ευχές στα κοινωνικά δίκτυα ή ουσιαστικότερες (εκ)δηλώσεις, τα καλά λόγια για τα 197 χρόνια ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους δίνουν και παίρνουν.

Ας αρχίσουμε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που την Πέμπτη παρέστη στην καθιερωμένη μικρή γιορτή στον Λευκό Οίκο.

Σήμερα Κυριακή, μετέφερε τις ευχές και με ένα tweet με τον ίδιο να υπογράφει την –επίσης καθιερωμένη- διακήρυξη για τον εορτασμό της ημέρας της ελληνικής ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ, υπό το βλέμμα του αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου:

Εν τω μεταξύ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα -και λάτρης του αθλητισμού- Τζέφρι Πάιατ ήταν στην Αγία Λαύρα, όπου υψώθηκε το λάβαρο της επανάστασης, και συμμετείχε σε ποδηλατικό αγώνα

Η πρεσβεία υπενθύμισε μια επιστολή ενός από τους Ιδρυτές Πατέρες του αμερικανικού έθνους, του Τόμας Τζέφερσον, στον Αδαμάντιο Κοραή: «Κανένα έθνος δεν νιώθει αισθήματα συμπόνιας για το πόσο υποφέρουν οι συμπατριώτες σας όσο το δικό μας· κανένα δεν έχει πιο ειλικρινείς και θερμές προσευχές στον Θεό για την επιτυχία σας», έγραφε στον Κοράη το 1823

Μια ελληνική σημαία και ένα μήνυμα στα ελληνικά από την πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ελλάδα Κέιτ Σμιθ, η οποία παραβρέθηκε στην παρέλαση στο Σύνταγμα.

Ευχές και από τη Γερμανία στον «καλό φίλο και εταίρο μας»…

…αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το μήνυμα ότι «Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα»:

🎉 Happy National Day, Greece!

Greece has been a member of the European family since 1981.

Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα.

Ευχές στην «αγαπητή Ελλάδα» έστειλε και ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ:

Αλλά και το ΝΑΤΟ καλεί να γιορτάσουμε με ένα retweet την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας:

Το ίδιο και η αμερικανική αποστολή στο ΝΑΤΟ:

Και να κλείσουμε με το Google που άλλαξε για μία ημέρα το λογότυπό του με –τι άλλο;- δύο τσαρούχια…

…για τα οποία τσαρούχια είχε αφιερώσει ένα σύντομο πόστ στο Facebook η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα:

Και του χρόνου!