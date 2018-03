Τελικά οι Κινέζοι δεν τα κάνουν όλα καλύτερα: Κατέρρευσε η οροφή αεροδρομίου [βίντεο]

Μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα βρέθηκαν εκατοντάδες επιβάτες στο αεροδρόμιο Ναντσάνγκ της Κίνας, όταν τμήμα της εξωτερικής οροφής του αερολιμένα κατέρρευσε ξαφνικά λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή έξω ακριβώς από τον τερματικό σταθμό αναχωρήσεων του αεροδρομίου. Εντρομοι επιβάτες και οδηγοί που είχαν σταθμεύσει τα οχήματά τους στο σημείο, έτρεχαν να προστατευθούν από τα χαλάσματα, ενώ όσοι ήταν στο εσωτερικό του αεροδρομίου κοίταζαν έκπληκτοι την οροφή να πέφτει κομμάτι – κομμάτι.

Η κατάρρευση απαθανατίστηκε σε βίντεο τα οποία μέσα λίγες ώρες έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου.

Watch the moment an external roof collapses at an airport in China pic.twitter.com/ASgBzQ7cQ8

— The Telegraph (@Telegraph) March 5, 2018