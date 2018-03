Βαρκελώνη: Δεύτερη ημέρα επεισοδίων για τον Πουτζδεμόν [βίντεο]

Συγκρούσεις μεταξύ καταλανών διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας ξέσπασαν για μία ακόμη ημέρα στη Βαρκελώνη με αφορμή τη σύλληψη του αποπεμφθέντος προέδρου Κάρλες Πουτζδεμόν. Τα νέα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, λίγες μόλις ώρες μετά τις ολονύκτιες ταραχές την Κυριακή τόσο στην καταλανική πρωτεύουσα, όσο και σε άλλες πόλεις, όπως η Λέριδα και η Ταραγκόν, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν συνολικά 87 άτομα (79 τραυματίες στη Βαρκελώνη, εκ των οποίων 13 αστυνομικοί, επτά στην πόλη Λέριδα και ένας στη Ταραγκόν).

Catalan independence supporters clash with police in Barcelona at pro-Puigdemont demo

