Σινεμά: Λάνθιμος και… «Τραμπ» στην αυλαία των Καννών

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «ερμηνευμένος» από τον ηθοποιό της Marvel Σεμπάστιαν Σταν, θα κάνει απίθανη ατραξιόν στη Γαλλική Ριβιέρα τον προσεχή Μάιο, καθώς η ταινία για την νεανική επιχειρηματική καριέρα του υποψηφίου προέδρου των Ρεπουμπλικανών θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες – αυτή η λεπτομέρεια εντυπωσίασε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον Guardian παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του 77ου φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη της Κυανής Ακτής.

Οι εφετινές συμμετοχές ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη 11 Απριλίου. Μαζί με τον «νεαρό Τραμπ» θα προβληθεί και ταινία του Γιώργο Λάνθιμου («που συνεχίζει τη δημιουργική συνεργασία του με την Εμα Στόουν»), όπως και φιλμ της Αντρεα Αρνολντ. Στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνονται και ταινίες των Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Στο «The Apprentice», ο ιρανοδανός σκηνοθέτης Αλι Αμπάσι, που εδρεύει στη Σουηδία, θα εξετάσει την καριέρα του Τραμπ ως νεαρού και φιλόδοξου επιχειρηματία ακινήτων στη Νέα Υόρκη, τις δεκαετίες του ‘70 και του ’80, με πρωταγωνιστή τον ρουμανοαμερικανό ηθοποιό Σεμπάστιαν Σταν. Ο Τζέρεμι Στρονγκ υποδύεται τον Ρόι Κον, τον δικηγόρο του Τραμπ εκείνα τα χρόνια. Η εκτός διαγωνισμού ταινία του Καναδού Γκάι Μάντιν «Rumors» παρουσιάζει την Κέιτ Μπλάνσετ «σαν πολιτικό που μοιάζει πολύ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, η ταινία του Λάνθιμου «Kinds of Kindness», στην οποία συμμετέχει και πάλι ο Ουίλιαμ Νταφόε, έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τη βράβευση της τελευταίας ταινίας του, «Poor Things», στα Οσκαρ και λιγότερο από έναν χρόνο ύστερα από το «Χρυσό Λέοντα» της Βενετίας. Η Αρνολντ θα παρουσιάσει το φιλμ «Bird», το πρώτο μετά το «American Honey» του 2016. Πρόκειται για «την ιστορία ενηλικίωσης μιας κοπέλας που προσπαθεί να ξεφύγει από τα στενά όρια της γειτονιάς στην οποία μεγάλωσε».

Ο Μπεν Γουίσο υποδύεται έναν ρώσο ποιητή και πολιτικό αντιφρονούντα στο φιλμ «Limonov, The Ballad» του σκηνοθέτη Κίριλ Σεμπρενίκοφ. Ο Πάολο Σορεντίνο, ο ιταλός σκηνοθέτης του «The Hand of God» και του «The Young Pope», επιστρέφει στις Κάννες με την ταινία «Parthenope» που διαδραματίζεται στη Νάπολη. Φυσικά, πολυαναμενόμενο είναι το φιλμ «Megalopolis» του Κόπολα. «Υποτίθεται ότι είναι εμπνευσμένο από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Πρόκειται για φιλμ με το οποίο ασχολείται επί 40 χρόνια και λέγεται ότι του έχει κοστίζει 120 εκατ. δολάρια».

Το εναρκτήριο φιλμ θα είναι το «The Second Act» του γάλλου σκηνοθέτη Κουεντίν Ντουπιέ, στο οποίο παίζει η Λεά Σεϊντού. Ακολουθεί το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Κατηγορία «Διαγωνιστικό τμήμα»

«The Apprentice» του Αλι Αμπάσι, «Motel Destino» του Καρίμ Αϊνούζ, «Bird» της Αντρεα Αρνολντ, «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ, «Anora» του Σον Μπέικερ, «Megalopolis» του Φρ. Φ. Κόπολα, «The Shrounds» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, «The Substance» της Κοραλί Φαρζά, «Grand Tour» του Μιγκέλ Γκόμεζ, «Marcello Mio» του Κριστόφ Ονορέ, «Feng Liu Yi Dai» του Ζία Τσανγκέ, «All We Imagine as Light» της Παγιάλ Καπαντιά, «Kinds of Kindness» του Γιώργου Λάνθιμου, «L’Amour Ouf» του Ζιλ Λελούς, «Diamant Brut» της Αγκάθε Ρίντινγκερ, «Oh Canada» του Πολ Σράντερ, «Limonov, The Ballad» του Κίριλ Σεμπρενίκοφ, «Parthenope» του Πάολο Σορεντίνο, «The Girl with the Needle» του Μάγκνους φον Χορν. σκηνοθεσία: Magnus von Horn

Κατηγορία «Un certain regard»

«Norah» του Ταουφίκ Αλζαΐντι, «The Shameless» του Κονσταντίν Μποτζάνοφ, «Le Royaume» του Ζιλιέν Κολονά, «Vingt Dieux» της Λουίζ Κουρβουαζιέ, «Le Procès du Chien» της Λετίσια Ντος, «Gou Zhen» του Γκουάν Χου, «The Village Next to Paradise» του Μο Χαράουε, «September Says» της Αριάν Λαμπέτ, «L’Histoire de Souleymane» του Μπορίς Λοτζκίν, «The Damned» του Ρομπέρτο Μινερβίνι, «On Becoming a Guinea Fowl» της Ρούνγκανο Νιόμι, «Boku No Ohisama» του Χιρόσι Οκουγιάμα, «Santosh» της Σάντια Σούρι, «Viet and Nam» του Τρουόνγκ Μινχ Κούι, «Armand» του Χάλφνταν Ούλμαν Τέντελ.

Κατηγορία «Εκτός συναγωνισμού»

«She’s Got no Name» του Τσαν Πίτερ Χοσάν, «Horizon, An American Saga» του Κέβιν Κόστνερ, «Rumors» του Γκάι Μάντιν, «Furiosa: A Mad Max Saga» του Τζορτζ Μίλερ.

Κατηγορία «Μεταμεσονύχτιες προβολές»

«Twilight of the Warrior Walled In» του Σόι Τσενγκ, «The Surfer» του Λόρκαν Φίνεγκαν, «Les Femmes Au Balcon» της Νοεμί Μερλάν, «I, The Executioner» του Τιού Σεούνγκ-ουάν

Κατηγορία «Πρεμιέρα στις Κάννες»

«Everybody Loves Touda» του Ναπίλ Αγιούτς, «C’est Pas Moi» του Λεός Καράξ, «En Fanfare» του Εμανουέλ Κουρκόλ, «Miséricorde» του Αλέν Γκιροντί, «Le Roman de Him» των Αρνό και Ζαν –Μαρί Λαριέ, «Rendez-vous avec Pol Pot» του Ρίθι Πανχ.

Κατηγορία «Ειδικές προβολές»

«Le Fil» του Ντανιέλ Οτέιγ, «Ernest Cole, Lost and Found» του Ραούλ Πεκ, «The Invasion» του Σεργκέϊ Λοζνίτσα, «Appendre» της Κλερ Σιμόν και «La Belle de Gaza» της Γιολάντε Ζομπερμάν.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News