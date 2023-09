Πόσο γρήγορα μαθαίνουν ελληνικά οι Αμερικανοί;

Πόσο δύσκολο είναι να μάθουν ελληνικά οι Αμερικανοί; Σύμφωνα με επίσημες πηγές, όπως το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, η γλώσσα μας δεν είναι η πιο δύσκολη στον κόσμο για τους αγγλόφωνους. Είναι πιο εύκολη από τα κινέζικα, τα αραβικά και τα κορεάτικα, αλλά δυσκολότερη από τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Οπως αναφέρει ο Economist, η δυσκολία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν έγκειται μόνο στην εγγενή πολυπλοκότητά της. Τα νήπια μπορούν άλλωστε να μάθουν όλες τις γλώσσες, όσο πολύπλοκες κι αν είναι. Ωστόσο, ο κύριος λόγος για τον οποίο μια γλώσσα είναι δύσκολη είναι πως είναι διαφορετική από τη δική μας.

Με βάση αυτή την παραδοχή και εκκινώντας από τα αγγλικά, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατέταξε τις γλώσσες που διδάσκει στους αμερικανούς διπλωμάτες με βάση τις εκτιμήσεις για τον χρόνο που χρειάζονται για την εκμάθησή τους, Ο χρόνος αυτός ξεκινάει από τις 24 εβδομάδες, για τις πιο εύκολες, και φθάνει έως τις 88 εβδομάδες, για τις πιο δύσκολες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρντμεντ, οι τέσσερις κατηγορίες γλωσσών έχουν ως εξής:

♦ Κατηγορία 1: Γλώσσες στενά συνδεδεμένες με την αγγλική γλώσσα, που απαιτούν 24 ως 30 εβδομάδες εκμάθησης:

Γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, νορβηγικά, πορτογαλικά, σουηδικά, δανικά, ολλανδικά, ρουμανικά

♦ Κατηγορία 2. Γλώσσες που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο (περίπου 36 εβδομάδες) για να κατακτηθούν:

Γερμανικά, ινδονησιακά, μαλαϊκά, σουαχίλι

♦ Κατηγορία 3. Γλώσσες με σημαντικές γλωσσικές ή/και πολιτισμικές διαφορές από την αγγλική, που απαιτούν περίπου 44 εβδομάδες εκμάθησης για τους αγγλόφωνους:

Αλβανικά, αμαρικά, αρμενικά, αζερικά, μπενγκάλι, βουλγαρικά, βιρμανικά, τσεχικά, νταρί, εσθονικά, φαρσί, φινλανδικά, γεωργιανή γλώσσα, ελληνικά, γκουτζαράτι, γλώσσα χάουσα, εβραϊκή γλώσσα, χίντι, ουγγρικά, ισλανδικά, καζακικά, χμερ (ή καμποτζιανά), κουρδικά, λαοτινή γλώσσα, λιθουανικά, (σλαβο)μακεδονικά, μογγολική γλώσσα, νεπαλική γλώσσα (χασκούρα), πάστο, πολωνικά, ρωσικά, σερβοκροατική γλώσσα, σιναλεζικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σομαλικά, φιλιππινέζικα (ταγκαλόγκ), τατζικικά, ταμίλ (ή ταμιλική), τελούγκου, ταϊλανδική γλώσσα, θιβετιανή γλώσσα, τουρκικά, ουκρανικά, ούρντου, ουζμπεκικά, βιετναμέζικα

♦ Κατηγορία IV: Γλώσσες που είναι εξαιρετικά δύσκολες για τους φυσικούς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας και απαιτούν κατ’ εκτίμηση 88 εβδομάδες εκμάθησης:

Αραβικά, κινέζικα, ιαπωνικά, κορεάτικα

Γιατί είναι τόσο δύσκολες οι τέσσερις πιο πάνω γλώσσες για τους Αμερικανούς; Σύμφωνα με τη βρετανική επιθεώρηση, καμία από αυτές δεν γράφεται με το λατινικό αλφάβητο που χρησιμοποιούν οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Για παράδειγμα:

-«Η κινεζική γλώσσα ξεχωρίζει για τη δυσκολία της. Λέγεται ότι ένας μαθητής πρέπει να απομνημονεύσει περίπου 2.000 χαρακτήρες για να μπορέσει να διαβάσει μια εφημερίδα. Αλλά ακόμη και αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται: κάποιος που γνωρίζει 2.000 χαρακτήρες θα χρειαστεί να αναζητήσει συχνά άγνωστους χαρακτήρες στις γραμμές κειμένου».

-Τα ιαπωνικά γράφονται ως επί το πλείστον με ένα υποσύνολο των κινεζικών χαρακτήρων, αλλά οι περισσότεροι χαρακτήρες μπορεί να διαβαστούν είτε με ιαπωνική είτε με κινεζική προφορά, καθιστώντας το έργο ακόμη πιο δύσκολο.

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ τοποθετεί τα ελληνικά μαζί με γλώσσες που μοιάζουν πολύ δύσκολες, όπως τα σιναλεζικά (η επίσημη γλώσσα της Σρι Λάνκα) ή η νεπαλική (χασκούρα). Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, «τα νέα ελληνικά είναι ίσως η ευκολότερη γλώσσα που μπορεί να μάθει κανείς από αυτές που χρησιμοποιούν διαφορετικό αλφάβητο».

Ενας από τους λόγους είναι ότι τα ελληνικά έχουν συνεισφέρει πολλές λέξεις στα αγγλικά. Η αμερικανική ιστοσελίδα θυμίζει την ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε ο Ξενοφών Ζολώτας το 1957 στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον. Ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (και το 1989 Πρωθυπουργός στην οικουμενική κυβέρνηση) χρησιμοποίησε μόνο ελληνικά δάνεια, πέρα από τα αναπόφευκτα βασικά αγγλικά, αναδεικνύοντας έτσι τις λέξεις που είχαν ελληνική προέλευση και χρησιμοποιούνται στα αγγλικά.

Ενα παράδειγμα από την ομιλία του Ζολώτα στα αγγλικά: «This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe». Και μια ανεπίσημη μετάφραση: «Το φαινόμενο αυτό είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Ωστόσο, η θέση μου είναι ότι διαθέτουμε τη δυναμική να προγραμματίσουμε θεραπευτικές πρακτικές ως προφύλαξη από το χάος και την καταστροφή».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ομιλία του Ζολώτα στα αγγλικά (Ουάσινγκτον, 26 Σεπτεμβρίου 1957) από το αρχείο της Τραπέζης της Ελλάδος.

