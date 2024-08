Οι «άλλες» επέτειοι του 2004

Ο Σάκης Ρουβάς στη Γιουροβίζιον

Συμβαίνει και στις καλύτερες παρέες: οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το 2004 εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Euro ήταν η νικηφόρα χρονιά μας και στη Γιουροβίζιον. Διόρθωση: η Ελενα Παπαρίζου σάρωσε με το «My number one» την επόμενη χρονιά. Το 2004 ανήκε στον Σάκη Ρουβά, ο οποίος εμφανίστηκε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με το up-tempo κομμάτι «Shake it!», που του έγραψαν οι Νίκος Τερζής και Νεκτάριος Τυράκης. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή ήξερε τι να κάνει: άρχισε να χορεύει με τις Μαρία Λυραράκη και Ιρίνα Μανσούροβα δίπλα του και καθώς τραγούδησε το στίχο «my world’s on fire» τράβηξε δύο κόκκινα μαντήλια από τα παντελόνια των χορευτριών του. Αργότερα, αφαίρεσε τα κοστούμια τους και σε απάντηση εκείνες έσκισαν το άσπρο σακάκι του στην αρχή του τελευταίου ρεφρέν, αφήνοντάς τον με ένα τοπ και ένα τζιν.

Αποτέλεσμα: στο τέλος της ψηφοφορίας έλαβε 252 βαθμούς τερματίζοντας στην 3η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Λεπτομέρεια: το «Shake It» είχε 22 βαθμούς περισσότερους από το «My number one» παρά τη χαμηλότερη θέση του.

Ο τρίτος Χάρι Πότερ

Είναι η ταινία που ανάμεσα στους φαν της κινηματογραφικής σειράς ψηφίζεται συχνά ως η καλύτερη στη μεγάλη σάγκα. Ο «Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτος του Αζκαμπάν» («Harry Potter and the Prisoner of Azkaban»), που βασιζόταν στο τρίτο ομότιτλο βιβλίο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου 2004 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 4 Ιουνίου 2004 στις ΗΠΑ. Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Αλφόνσο Κουαρόν (ίσως εδώ οφείλεται η μεγαλύτερη δεξιοτεχνία), ενώ το σενάριο υπέγραφε για τρίτη φορά ο Στιβ Κλόουβς.

Η ιστορία ακολουθεί τον Χάρι Πότερ στο τρίτο έτος του στο Χόγκουαρτς, όπου πληροφορείται ότι ένας κρατούμενος με το όνομα Σείριος Μπλακ (ο μέγας Γκάρι Όλντμαν) δραπέτευσε από τις φυλακές του Αζκαμπάν για να τον σκοτώσει. Σημειωτέον ότι με τις συνολικές εισπράξεις να φτάνουν τα 797,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, η ταινία κατατάσσεται στη χαμηλότερη θέση ανάμεσα στις συνολικά επτά της σειράς. Αφήστε που το 2004 η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ ήταν το «Σρεκ 2».

Ο Μπομπ Ντίλαν σε α’ πρόσωπο

«Η Αμερική άλλαζε. Ένοιωθα ότι έτσι ήταν γραφτό και αφέθηκα να παρασυρθώ από τις αλλαγές. Είτε στη Νέα Υόρκη βρισκόμουν, είτε οπουδήποτε αλλού, ήταν το ίδιο πράγμα. Η συνείδησή μου άρχισε να αλλάζει, να αλλάζει και να διευρύνεται. Ένα πράγμα ήταν σίγουρο· αν ήθελα να γράψω δικά μου τραγούδια folk, θα χρειαζόμουν ένα καινούργιο πρότυπο, μια φιλοσοφική ταυτότητα που να μην εξαντληθεί αμέσως. Θα έπρεπε να μπορεί να σταθεί στα πόδια της από μόνη της. Χωρίς να το ξέρω με τόσο πολλά λόγια, είχε αρχίσει να συμβαίνει» (μετάφραση Χίλντα Παπαδημητρίου).

Στις 5 Οκτωβρίου 2004 τα αμερικανικά βιβλιοπωλεία είχαν ένα λόγο να αισθάνονται αισιοδοξία: ο Ανθρωπος με τις Χίλιες Μάσκες, ο κορυφαίος μιας εποχής, κυκλοφορούσε τον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Chronicles» (στα ελληνικά εκδόθηκε από το «Μεταίχμιο» την επόμενη χρονιά ως «Bob Dylan – η ζωή μου»). Υποτίθεται ότι από τότε περιμένουμε τον δεύτερο τόμο, ο οποίος θα συνέχιζε την αφήγηση από το 1961. Αλλά Ντίλαν είναι αυτός…

Τα γενέθλια του Facebook

Μπορεί να το έχουν ξεχάσει ακόμη κι αυτοί που ήταν φανατικοί στην αρχή, αλλά το Facebook κλείνει φέτος τα 20 χρόνια του. Ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2004 όταν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ίδρυσε την πλατφόρμα ως μέλος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, μαζί με τους συμφοιτητές του Εντουάρντο Σάβεριν, Ντάστιν Μόσκοβιτς και Κρις Χιούζ. Αρχικά βέβαια δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι φοιτητές του πανεπιστημίου και μόλις στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε όλους άνω των 13 ετών. Και κάπως έτσι, η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης έφτασε το 2013 να χτυπήσει το 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες.

Ενας Φίλιπ Ροθ αλλιώτικος

Ο Ροθ του 2004 δεν έμοιαζε με τα άλλα βιβλία του. Ένα μυθιστόρημα που πατούσε στο «τι θα γινόταν, εάν»; Κι όμως, ο μοντέρνος κλασικός των ΗΠΑ επέστρεφε σε μια ιστορική περίοδο με πολλές σκοτεινές δυνάμεις, ακόμη και αν δεν δώσαμε ποτέ την απαραίτητη προσοχή. Στη «Συνωμοσία εναντίον της Αμερικής» (εκδ. Πόλις, μετάφραση Ηλίας Μαγκλίνης, 2007) ο αντιήρωας ήταν ο… ήρωας της αμερικανικής αεροπορίας και φανατικός απομονωτιστής Τσαρλς Λίντμπεργκ.

Στο μυθιστόρημα ο Ροθ άλλαζε τον ρου της Ιστορίας και έβαζε τον τελευταίο να κερδίζει συντριπτική νίκη κατά του Φράνκλιν Ρούσβελτ στις προεδρικές εκλογές του 1940, με τον φόβο να καταλαμβάνει κάθε εβραϊκή οικογένεια στην Αμερική. Ο Λίντμπεργκ, μ’ ένα διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, κατηγόρησε δημόσια τους εβραίους ότι ωθούσαν την Αμερική ν’ αναμειχθεί σ’ έναν άσκοπο πόλεμο κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ως 33ος πρόεδρος των ΗΠΑ, υπέγραψε ένα σύμφωνο «εγκάρδιας συνεννόησης» με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Βασισμένο στις προσωπικές εμπειρίες του Ροθ, που μεγάλωσε στις εβραϊκές οικογένειες του Νιούαρκ, το βιβλίο έγινε τηλεοπτική σειρά το 2020 από την HBO.

Τα 5 Grammy της Μπιγιόνσε

Τα πέντε βραβεία Grammy που κέρδισε η Μπιγόνσε το 2004 ήταν ο σταθμός που σημάδεψε με το καλημέρα τη σόλο καριέρα της, η οποία μόλις ξεκινούσε με το άλμπουμ «Dangerously in love» των 13 εκατομμυρίων αντιτύπων, μετά την αποχώρηση από το συγκρότημα «Destiny’ s child». Ένα αστέρι γεννιόταν και για τον λόγο αυτό προσκλήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2004 να τραγουδήσει τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ στο Super Bowl, στο Χιούστον του Τέξας.

Αρχή για το «Lost»…

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2004 προβαλλόταν το πρώτο επεισόδιο μιας σειράς που έφτασε να γίνει «μανία» και φαινόμενο για τα επόμενα έξι χρόνια και τους αντίστοιχους κύκλους. Τι έβλεπαν όσοι το λάτρεψαν; Τους επιζήσαντες ενός αεροπορικού δυστυχήματος που ήταν υποχρεωμένοι να συνεργαστούν για να επιβιώσουν σε ένα φαινομενικά έρημο νησί του Ειρηνικού. Οι 48 επιζώντες της Oceanic Air διαπιστώνουν ότι δεν έχουν να παλέψουν μόνο με τα στοιχεία της φύσης (ακόμη και με πολικές αρκούδες), αλλά, κυρίως με τα διάφορα μεταφυσικά σημεία και τέρατα γύρω τους.

…Φινάλε για «Φιλαράκια» και «Sex and the city»

Όλες οι καλές σειρές κάποτε τελειώνουν και από τον κανόνα αυτό δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν ούτε τα «Φιλαράκια» ούτε το «Sex and the city». Τα συνολικά 236 επεισόδια της πρώτης προβλήθηκαν στο NBC από τον Σεπτέμβριο του 1994 έως τις 6 Μαΐου 2004, ενώ ακολούθησε η δεύτερη από το 1998 έως τις 22 Φεβρουαρίου του 2004 με συνολικά 94 επεισόδια. Το φινάλε στα «Φιλαράκια» ξεχωρίζει, επειδή το παρακολούθησαν περίπου 52,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θεατές καθιστώντας το το πέμπτο πιο δημοφιλές φινάλε σειράς στην ιστορία της τηλεόρασης και το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό επεισόδιο της δεκαετίας του 2000.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News