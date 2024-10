Νepo babies: Ανερχόμενα ταλέντα της TV στα βήματα των γονιών τους

Λένε ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, πράγμα που μάλλον ισχύει όταν πρόκειται για την επόμενη γενιά των σταρ, αφού οι διασυνδέσεις των γονιών σίγουρα βοηθάνε την καριέρα των παιδιών τους. Πράγματι, για να τα καταφέρει κανείς στις μέρες μας φαίνεται ότι χρειάζεται τρία πράγματα: ταλέντο, όμορφη εμφάνιση και, ίσως το πιο κρίσιμο συστατικό, έναν διάσημο γονιό, σημειώνει στην Telegraph η Κέιτ Γουίλς.

Για παράδειγμα, στο τελευταίο εξώφυλλο του Tatler, του τεύχους Δεκεμβίου 2024, ποζάρουν μαζί η Λάιλα Ελιτσαοφ και η Εσμι Μπέρτελσεν. Για όσους δεν τις γνωρίζουν, είναι οι κόρες των Τρίνι Γούνταλ και Σουζάνα Κόνσταντιν, γκουρού της μόδας της προηγούμενης γενιάς, οι οποίες τώρα ανοίγουν τον δρόμο στις θυγατέρες τους. Το δηλώνει άλλωστε και ο τίτλος του αφιερώματος στο εξώφυλλο του περιοδικού, «Trinny and Susannah Jr».

Η 21χρονη Λάιλα και η 23χρονη Εσμι είναι απλώς τα πιο πρόσφατα παραδείγματα «nepo babies» (από τον νεποτισμό), δηλαδή παιδιά πλουσίων και διάσημων, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη καριέρα της μαμάς και του μπαμπά για να τα καταφέρουν. Το Χόλιγουντ, εξάλλου, αγαπάει εδώ και καιρό τους απογόνους των σταρ. Η Αντζελίνα Τζολί είναι κόρη του Γιον Βόιτ, η Γκουίνεθ Πάλτροου είναι κόρη της Μπλάιθ Ντέινερ και η Σοφία Κόπολα κόρη Φράνσις Φορντ Κόπολα, για να αναφέρουμε μόνο λίγα ονόματα. Και τώρα οι βρετανικές τηλεοπτικές οθόνες ακολουθούν το παράδειγμά τους, γράφει στην Telegraph η Γουίλς.

Η Τρίνι και η Σουζάνα ήταν περσόνες – κλειδιά των τηλεοπτικών εκπομπών της δεκαετίας του 1990. Φημίζονταν για τις στιλιστικές συμβουλές τους, την αγάπη τους για τα εσώρουχα και τους κορσέδες Spanx, και την προθυμία τους να γοητεύουν τις γυναίκες στα αποδυτήρια. Και τώρα, οι κόρες τους εμφανίζονται με αυθάδεια στο εξώφυλλο του Tatler, που τις παρουσιάζει σαν την «απάντηση της γενιάς Z -που πίνει τσάι Μάτσα- στη Νικόλ Ρίτσι και την Πάρις Χίλτον»…

Σίγουρα οι δύο νεαρές διαθέτουν τις απαραίτητες διασυνδέσεις που θα τις βοηθήσουν να πετύχουν: εκτός από τις μαμάδες τους, στον κύκλο των οικογενειακών φίλων τους συμπεριλαμβάνονται διασημότητες όπως ο Ελτον Τζον και η Λιζ Χάρλεϊ. Η Εσμι, wannabe δημοσιογράφος, εργάζεται προς παρόν στο δημιουργικό τμήμα του πρακτορείου Creative Artists Agency του Ρόμπι Γουίλιαμς, ενώ η Λάιλα σπουδάζει επικοινωνία και ψηφιακά μέσα στο πανεπιστήμιο IE της Μαδρίτης. Φυσικά, πρόκειται επίσης να κληρονομήσει την αυτοκρατορία ομορφιάς της μαμάς της Τρίνι, αξίας 180 εκατ. λιρών (πάνω από 216 εκατ. ευρώ). Και δηλώνουν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ τις τηλεοπτικές εκπομπές που έκαναν γνωστές τις μαμάδες τους. «Πιστεύω ότι θα ακυρώνονταν αν γινόταν τώρα η εκπομπή», λέει ωμά η Λάιλα.

Θέλετε κι άλλα (βρετανικά) παραδείγματα;

Μπάντι Ολιβερ

Οταν ο μπαμπάς Τζέιμι Ολιβερ έχει βγάλει περισσότερα 100 εκατ. λίρες (120 εκατ. ευρώ) από βιβλία συνταγών και έχει πρωταγωνιστήσει σε αναρίθμητες τηλεοπτικές εκπομπές, ήταν θέμα χρόνου ένα από τα πέντε παιδιά του να πάρει ένα κομμάτι από την πίτα. Ο 13χρονος Μπάντι έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο BBC αυτό το καλοκαίρι με την εκπομπή «Cooking Buddies» (και φυσικά ολοκληρώθηκε με το ανάλογο spin-off βιβλίο).

Τα πιάτα, όπως ζυμαρικά με πικάντικη σάλτσα και σάντουιτς με ψαροκροκέτες, που έφτιαξε ο Μπάντι, δεν ήταν ακριβώς γαστρονομικά εδέσματα, αλλά στο κάτω-κάτω μόλις μπήκε στην εφηβεία. Και για να είμαστε δίκαιοι, ακολουθεί μια μακρόχρονη παράδοση «chef nepo», όπως ο Μισέλ Ρου Τζούνιορ και ο γιος του Ρικ Στάιν, Τζακ, σημειώνει η Κέιτ Γουίλς στην Telegraph.

«Ηταν λίγο ενοχλητικό όταν ήρθε ο μπαμπάς (μπορεί να γίνει ενοχλητικός μερικές φορές, χα χα!), αλλά συνολικά ήταν ωραίο και διασκεδαστικό!», δήλωσε ο γιος του Τζέιμι, Μπάντι, μετά τα γυρίσματα της εκπομπής του στο BBC. Σίγουρα, δε, –και παρά το νεαρό της ηλικίας του- έχει ξεπεράσει το στάδιο της λάντζας και του καθαρίσματος των κρεμμυδιών, με το οποίο ξεκινούν αναγκαστικά οι περισσότεροι αρχάριοι σεφ.

Τίλι Ράμσεϊ

Μια και μιλάμε για chef nepo, το 2015, η τότε 13χρονη Τίλι Ράμσεϊ (κόρη του διάσημου Γκόρντον) έκανε την εκπομπή του CBBC «Matilda and the Ramsay Bunch», στην οποία κατέγραψε τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Λος Αντζελες ενώ επίσης μαγείρευε για την οικογένειά της.

Παρά το γεγονός ότι ήταν έφηβη, η Τίλι πιθανώς ένιωθε ότι ήταν ήδη βετεράνος του κλάδου, δεδομένου ότι εμφανιζόταν στις εκπομπές του πατέρα της από την ηλικία των 12 ετών. Η ίδια περιγράφει το μαγειρικό της στυλ ως «πειραματικό». Και το χαρακτηριστικό πιάτο της είναι ένα «Tilly Burger», που περιέχει τυρί στο ψωμάκι του μπέργκερ.

Τώρα στα 22 της (και μετά από πέντε σεζόν της εκπομπής της «The Ramsay Bunch»), η Τίλι κυκλοφόρησε το δικό της βιβλίο με συνταγές μαγειρικής, έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 11 εκατ. ακόλουθους στο TikTok και το Instagram, και ήταν καλεσμένη σε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές. Το 2021 ήταν διαγωνιζόμενη στο χορευτικό ριάλιτι «Strictly» και τώρα είναι κριτής στο «MasterChef Junior», ενώ αργότερα φέτος θα ξεκινήσει το «Dish It Out», η νέα της εκπομπή στην πλατφόρμα του Amazon, σημειώνει η Γουίλς στην Telegraph. Οπως αποκαλύπτει, δε, είναι δύσκολο να εντυπωσιάσει τον μπαμπά της στην κουζίνα: «Αν ποτέ του φτιάξω ένα πιάτο με ψάρι και μου πει, “Ω, είναι νόστιμο”, θα πω, “Ουφ, εντάξει!”».

Μπάρνεϊ Γουόλς

Ο 26χρονος ηθοποιός Μπάρνεϊ Γουόλς είχε ρόλους στις σειρές «Doctors» και «Law & Order», αλλά έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά πρόσωπα αφότου άρχισε να δουλεύει μαζί με τον μπαμπά του, τον κωμικό ηθοποιό και παρουσιαστή Μπράντλεϊ Γουόλς.

Το 2019, πατέρας και γιος άρχισαν μια ταξιδιωτική σειρά με τον παιχνιδιάρικο τίτλο «Breaking Dad», κάνοντας οδικά ταξίδια σε διάφορες χώρες, η οποία αποδείχτηκε εξαιρετικά δημοφιλής και βρίσκεται ήδη στην πέμπτη σεζόν.

Είναι σαφές ότι τα αφεντικά της τηλεόρασης λάτρεψαν το δίδυμο: το 2024, παρουσίασαν μαζί τη (δεύτερη) αναβίωση της επιτυχημένης «Gladiators». Αλλά ο Μπάρνεϊy τα κατάφερε και μόνος του, παίρνοντας το 2023, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Καμ στην ιατρική σειρά «Casualty». Και όπως λέει ο μπαμπάς του: «Ηταν πάντα γιος μου, και πάντα τον φροντίζεις. Αλλά ξαφνικά γίνεται ίσος σου και συνάδελφος, και σύντροφος και κάποιος που σέβεσαι. Τώρα τον θαυμάζω».

Γουίλ Χίσλοπ

Ο γιος του Ιαν Χίσλοπ, δημοσιογράφου, εκδότη σατιρικού περιοδικού και παρουσιαστή σατιρικής εκπομπής, και της συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ («Το Νησί» και άλλα ελληνικού περιεχομένου επιτυχημένα μυθιστορήματα), απέδειξε ότι το κωμικό στοιχείο μπορεί να είναι γενετικό, όταν έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του lockdown με τα ξεκαρδιστικά βίντεό του όπως το «Your aunt on the NHS clap» και σαν Νορβηγός διαγωνιζόμενος στη Eurovision ονόματι Ούλριχ.

Τώρα, έχοντας αξιοποιήσει τη φήμη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 30χρονος Γουίλ είναι ανερχόμενος στο βασίλειο των τηλεοπτικών σταρ. Δικαίως από μόνος του, παρά το διάσημο επίθετό του. Εμφανίστηκε στα πιο πολυσυζητημένα σόου της φετινής χρονιάς, συμπεριλαμβανομένων των «One Day», «Death in Paradise» και «Baby Reindeer».

Ο Γουίλ λέει ότι το να είναι γιος του σταρ της εκπομπής του BBC« Have I Got News For You?» και εκδότης του «Private Eye» είναι ένα επιπλέον στοιχείο πίεσης. «Υπάρχουν άνθρωποι, που ίσως σχολιάσουν: “Ω, μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτός είναι ο γιος του ιαν Χίσλοπ”», λέει, «Αν βγάλω κάτι καλό και οι άνθρωποι το απολαύσουν, νομίζω ότι είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν τον πατέρα μου. Αλλά αν βγάλω κάτι κακό, για το οποίο σίγουρα είμαι πολύ ικανός, ξέρω καλά ότι θα πουν κάτι γι ‘αυτό».

Τάι Τέναντ

Ο Ντέιβιντ Τέναντ είναι αγαπημένος ηθοποιός των φαν σειρών όπως οι «Doctor Who», «Boadchurch», «Rivals», κ.α., αλλά ο 22χρονος γιος του, Τάι, μπορεί κάλλιστα να αναδειχθεί επίσης σε «ανταγωνιστή» του μια μέρα. Ο Τάι είναι γόνος της «βασιλικής» οικογένειας του «Doctor Who»: παππούς του είναι ο Πίτερ Ντέιβισον (γνωστός και ως ο Πέμπτος Γιατρός), μητέρα του η Τζόρτζια Τέναντ (η οποία έπαιζε την κόρη του Γιατρού, Τζένι) και πατριός του ο Ντέιβιντ Τέναντ (γνωστός και ως ο Δέκατος Γιατρός).

Ο Ντέιβιντ και η Τζόρτζια γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς. «Ημουν πέντε ετών όταν συνάντησα για πρώτη φορά τον μπαμπά μου. Η μαμά μου δούλευε στο “Doctor Who” εκείνη την εποχή», λέει ο Τάι, «Τον έβλεπα στην τηλεόραση ως ήρωα και ήταν τρελό πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή σου».

Στο μεταξύ ο Τάι έπαιξε στη σειρά «War of the Worlds» (2019) και τον νεαρό Εγκον Ταργκάριεν στο «House of the Dragons». Το 2023, έπαιξε τον Ράφι στο δράμα «Consent» του Channel 4 και πέρυσι εμφανίστηκε μαζί με τον μπαμπά και τον παππού του στη δεύτερη σεζόν του «Good Omens». Και όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να παίξει ο ίδιος τον Αρχοντα του Χρόνου, μια μέρα, ο Τάι απάντησε «Θα ήθελα πολύ». Τρεις γενιές «Doctor Who»; Λέτε;

Νίκο Πάρκερ

Κέρδισε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της Σάρα στη σειρά «The Last of US», προβάλλεται σαν ένα από τα πιο καυτά νέα ταλέντα του Χόλιγουντ, ενώ είναι επίσης το νέο πρόσωπο της Lancôme. Αλλά δεν έχει φυτρώσει από το πουθενά. Η Νίκο Πάρκερ είναι κόρη της Ταντίγουε (γνωστή παλιότερα ως Τάντι) Νιούτον, που κατάγεται από τη Ζιμπάμπουε και αναγνωρίστηκε κατ’ αρχάς παίζοντας στην επιτυχημένη σειρά «West World». Πατέρας της, δε, είναι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ολ Πάρκερ.

Η 19χρονη Λονδρέζα έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο «Dumbo» του Τιμ Μπάρτον όταν ήταν 15 ετών και στη συνέχεια εμφανίστηκε δίπλα στη μητέρα της στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Reminiscence». Αλλά η Νίκο υποστηρίζει ότι οι διάσημοι γονείς της δεν της δίνουν συμβουλές. «Οσον αφορά την υποκριτική, το αποφεύγουν γιατί νομίζω ότι θέλουν να είναι η δική μου εμπειρία και να μάθω πράγματα με τον δικό μου τρόπο», λέει. Προφανώς τα πάει πολύ καλά γράφει στην Telegraph η Κέιτ Γουίλς. Εχει, μάλιστα, αποκτήσει έναν ρόλο στην επερχόμενη ταινία της Μπρίτζετ Τζόουνς.

Ράφερτι Λο

Στο έπος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου «Masters of the Air» της Apple TV εμφανίζεται ένα καστ από καυτούς νέους ηθοποιούς, αλλά ένας από αυτούς τους τολμηρούς νεαρούς πιλότους μας ήταν εξαιρετικά οικείος. Καθόλου τυχαίο, ο Ράφερτι Λο, που έπαιζε τον Κεν, μοιάζει πολύ με τον επίσης ηθοποιό μπαμπά του, Τζουντ. (Παρεμπιπτόντως, μαμά του είναι η ηθοποιός Σέιντι Φροστ, πρώην σύζυγος του Τζουντ Λο και μητέρα τριών από τα εφτά παιδιά του, η οποία τον κρέμασε στα μανταλάκια με ένα βιβλίο της)

Ο Ράφερτι φλέρταρε αρχικά με το μόντελινγκ και ξεκίνησε ένα συγκρότημα με τον ανιψιό του Ντέιμον Αλμπαρν. Αλλά έχει στραφεί στην υποκριτική αφότου εμφανίστηκε στη μικρού μήκους ταινία «The Hat», μαζί με τον διάσημο μπαμπά του. Οσο για το ότι είναι «baby nepo», ο Ράφερτι λέει: «Πάντα θα είναι προβληματικό. Το επώνυμό μου θα τραβάει πάντα την προσοχή και οι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται για αυτό. Ξέρω, όμως, πόσο τυχερός είμαι. Μεγάλωσα όντας σε θέση να πηγαίνω σε κινηματογραφικά πλατό και έτσι κόλλησα το “μικρόβιο” της υποκριτικής».

Ο επόμενος ρόλος του είναι στην ταινία «Huntington», με την επίσης «baby nepo» συνάδελφό του Μάργκαρετ Κουόλι (κόρη της Αντο ΜακΝτάουελ). Η υπόθεση; Ενας νεαρός άνδρας που σχεδιάζει κρυφά να κληρονομήσει τον πλούτο του πατέρα του. (Ο Τζουντ Λο καλά θα κάνει να προσέχει την πλάτη του…)

