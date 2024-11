Η νέα dream team του Χόλιγουντ

Ζεντάγια, η δύναμη που ξυπνάει

Πού παίζει: «Dune 2», «Οι αντίπαλοι», «The drama»

Η σούπερ σταρ που αναδύθηκε από το τηλεοπτικό σύμπαν του «Euphoria» κατέχει ήδη ένα βραβείο Emmy. Με τη συμμετοχή της στο «Dune» του Ντενί Βιλνέβ –και στα δύο μέρη, στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ– η απογείωση ήταν ζήτημα χρόνου.

Στους «Αντιπάλους» του Λούκα Γκουαντανίνο επιδίδεται σε απολύτως σωματικό παίξιμο υποδυόμενη την τενίστρια Τάσι, που το γυρίζει στην προπονητική. Αναλαμβάνει τον άνδρα της, Αρτ, και τον μεταμορφώνει από τενίστα της σειράς σε παίκτη επιπέδου Grand Slam. Ο τελευταίος στο χαμηλού επιπέδου τουρνουά «The Challengers» θα πρέπει να παίξει με τον Πάτρικ, που είναι ο πρώην καλύτερός του φίλος, αλλά και ο πρώην σύντροφος της Τάσι.

Γκλεν Πάουελ, ο «αρχηγός»

Πού παίζει: «Twisters», «Hit man», «Chad Powers», «The running man»

Κι εκεί που έλεγες ότι μετά τον Τομ Κρουζ ή τον Μπραντ Πιτ δεν θα υπάρξει εύκολα «ηγέτης» για ανδρικούς ρόλους, εμφανίζεται ο 35χρονος Πάουελ και αλλάζει χαρακτήρες σαν τα πουκάμισα.

Είναι και περιπετειώδης και χαμαιλεοντικός και «αγαπησιάρης» όταν χρειάζεται (όπως στο «Λατρεύω να σε μισώ»). Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν ξεκίνησε καν με καλούς οιωνούς: «Οταν είσαι ένας ηθοποιός που πασχίζει να βρει τον επόμενο ρόλο, δεν υπάρχει πιο σκληρό μέρος από το Χόλιγουντ» λέει στο «Vanity fair».

Νικόλ Κίντμαν, η «βετεράνος»

Πού παίζει: «Babygirl», «The perfect couple», «A family affair», «Lioness»

Tο 2024 είναι η χρονιά της, αλλά το ίδιο ήταν και το 2023, ενώ μάλλον θα είναι και το 2025. Η Κίντμαν δεν σταματάει να εργάζεται και να δοκιμάζεται σε ρόλους (απόδειξη η συμμετοχή της στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Ο φόνος του ιερού ελαφιού»).

Με το «Babygirl», το οποίο βάζει πλώρη για τα Οσκαρ, κέρδισε ήδη το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ της Βενετίας νωρίτερα φέτος. Με το «Perfect couple» κερδίζει το κοινό του Netflix, ενώ ήδη νωρίτερα μέσα στη χρονιά πρωταγωνίστησε στα επίσης τηλεοπτικά «Expats» και «A family affair». «Το να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πράγματα μπορεί να σε σακατέψει, οπότε προτιμώ να μην το κάνω».

Ζόε Σαλντάνια, η βασίλισσα του sci-fi

Πού παίζει: «Emilia Pérez», «Lioness», «Avatar: fire and ash» (2025)

Σχεδόν γίνεται (άτυπος) κανόνας: οι μεγαλύτερες περιπέτειες της επιστημονικής φαντασίας δεν μπορεί να μην την περιλαμβάνουν στο καστ. Από το «Avatar» (Νεϊτίρι) έως τους «Φύλακες του γαλαξία» και το «Σταρ Τρεκ».

Φυσικά είναι καταπληκτική και η ερμηνεία της στο ισπανόφωνο μιούζικαλ «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ που απογείωσε φέτος τις μετοχές της επαναφέροντάς την στον χορό και τη μητρική της γλώσσα και χαρίζοντάς της το βραβείο στις Κάννες μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Σελίνα Γκόμεζ, Αντριάνα Παζ. «Σαν να επιστρέφω στο σπίτι» δήλωσε η ίδια. Πιθανότατα αυτή η «επιστροφή» να φέρει και την πρώτη οσκαρική υποψηφιότητα.

Ντεβ Πάτελ, ο χαμηλόφωνος

Πού παίζει: «Monkey man», «The wonderful story of Henry Sugar and three more», «Rabbit trap»

Ο άγγλος ηθοποιός έγινε αμέσως σταρ –έστω και χαμηλών τόνων– από την εποχή του «Slumdog Millionaire» του Ντάνι Μπόιλ, ενώ έκτοτε έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικούς ρόλους, από τον Γκάουεϊν (σύντροφο του Βασιλιά Αρθούρου) έως τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ.

Παίζοντας, γράφοντας και σκηνοθετώντας το μυστηριώδες «Monkey Man» κουράστηκε σωματικά, αλλά όχι και πνευματικά: «Ξεκίνησα τη διαδικασία σαν Γκάντι και μέχρι το τέλος ήμουν μάλλον σαν τον Malcolm X».

Σίντνεϊ Σουίνι, η ανήσυχη

Πού παίζει: «Eden», «Immaculate», «Echo valley»

Μία ακόμη ηθοποιός που ξεπήδησε από το στερέωμα του «Euphoria» (όπου υποδυόταν την Κάσι Χόγουαρντ) διανύοντας πλέον τη δική της ξεχωριστή διαδρομή με 22 εκατομμύρια followers στο Instagram. Ενώ περιμένει την τρίτη σεζόν της «Euphoria» η Σουίνι έγινε το άλλο μισό στο «Λατρεύω να σε μισώ» με τον Γκλεν Πάουελ, ενώ γυρίζει ήδη το «Κρίστι Μάρτιν», όπου μεταμορφώνεται σε μποξέρ, αλλά και το ριμέικ της «Μπαρμπαρέλα».

Τζος Ο’ Κόνορ, ο «χαμαιλέων»

Πού παίζει: «Οι αντίπαλοι», «La Chimera», «The history of sound», «Wake up dead man: a knives out mystery»

Ο ρόλος του πρίγκιπα Καρόλου στο «The Crown» θα μπορούσε να τον έχει σταμπάρει για πάντα και να μείνει εκεί, όσο καλή κι αν ήταν ομολογουμένως η ερμηνεία του. Κι όμως, μόνο φέτος «επέστρεψε» ως παίκτης τένις (στους «Αντιπάλους») και ως Βρετανός αρχαιολόγος που μιλάει σχεδόν αποκλειστικά στα ιταλικά. Η ποικιλία των ρόλων τού πάει πολύ…

Τζόναθαν Μπέιλι, ο «Αγγλος»

Πού παίζει: «Wicked», «Heartstopper», «Μπρίτζερτον», «Jurassic World Rebirth»

Κάτοχος Emmy για τη σειρά «Fellow travellers». Ερωτικός υποκόμης στο «Μπρίτζερτον» (2020 – 2024). Πρωταγωνιστής στο «Wicked» το οποίο καταφτάνει το επόμενο διάστημα και στις ελληνικές αίθουσες, παρτενέρ της Σκάρλετ Γιόχνασον στο επόμενο «Jurassic world». Ο 36χρονος Άγγλος ηθοποιός με θητεία στον χορό, το σαιξπηρικό θέατρο και τις μουσικοθεατρικές παραστάσεις ετοιμάζεται να κατακτήσει το δικό του μερίδιο στον χώρο του χολιγουντιανού θεάματος.

Ντάνιελ Ντεντγουάιλερ, ηθοποιός αξιώσεων

Πού παίζει: «The piano lesson», «I saw the TV glow», «Parallel», «Carry-on»

Η αποκάλυψη έγινε στο «Till» του 2022, όπου η 42χρονη Αμερικανίδα υποδύθηκε τη Μάμι Τιλ, μητέρα του Έμετ, ο οποίος σε ηλικία 14 ετών λιντσαρίστηκε στο Μισισίπι του 1955. Στη συνέχεια η ηθοποιός κέρδισε εξαιρετικές κριτικές για τον ρόλο της στο «The Piano Lesson», διασκευή έργου του Όγκαστ Γουίλσον. Και έπεται συνέχεια, όπως φαίνεται στους τίτλους.

Lisa, η ποπ σταρ

Πού παίζει: «White lotus»

Ράπερ, τραγουδίστρια και μοντέλο στον χώρο της μόδας η Lisa ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με το επιδραστικό συγκρότημα της Κ-pop «Blackpink».

Είναι η συμμετοχή της, ωστόσο, στον τρίτο κύκλο της σειράς «White lotus» της HBO που ανεβάζει τις μετοχές της και δημιουργεί θόρυβο ήδη με τις πρώτες φωτογραφίες της ως της υπαλλήλου Μουκ σε ξενοδοχείο της Ταϊλάνδης. Η ίδια πάντα νιώθει ενθουσιασμένη όταν «παίζει» μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες κοινού: «Σαν να βρίσκεσαι στον ωκεανό!».

Νκάτι Γκάτουα, «πρωτοπόρος»

Πού παίζει: «Doctor Who», «Masters of the Air», «The Roses»

Ο σκωτσέζος ηθοποιός με ρίζες στη Ρουάντα θα είναι ο νέος Doctor Who για το BBC και τη Disney και αυτό από μόνο του αλλάζει τα δεδομένα: είναι ο πρώτος μαύρος κουίρ ηθοποιός που ηγείται μιας «ιστορικής» σειράς. Θραύση πάντως έκανε και ως γκλιτεράτος Ερικ στην εξίσου καλή σειρά «Sex Education». «Σκέφτομαι ότι μοιάζω στη Μαντόνα. Εφευρίσκω ακόμη τον εαυτό μου από την αρχή!».

Μπιλ Σκάρσγκαρντ, το «τέρας»

Πού παίζει: «Nosferatu», «Το κοράκι», «Welcome to Derry», «Locked»

Της γνωστής οικογενείας των σουηδών ηθοποιών και κάποιος θα έλεγε του εγνωσμένου ταλέντου με το οποίο καταλαμβάνουν τον ένα ρόλο ύστερα από τον άλλο. Η πιο δυναμική είσοδός του έγινε πίσω από τη μάσκα του τρομακτικού Πενιγουάιζ στο «It», οπότε αγνώριστο τον γνωρίσαμε. Επόμενος σταθμός είναι ένα άλλο προσωπείο, αυτό του «Νοσφεράτου», όπου θέλει να εμφυσήσει πνοή στο κινηματογραφικό βαμπίρ (μπρρρρ…). Γενικώς όταν υποδύεται τερατόμορφους χαρακτήρες δεν είναι για να τον συμπαθείς ακριβώς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News