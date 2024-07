Η «απογήρανση» του Τομ Χανκς μέσω ΤΝ συνιστά ορόσημο για το Χόλιγουντ

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή αστέρων του κινηματογράφου, και αντ’ αυτού βασίζεται σε κορυφαίους βετεράνους ηθοποιούς, η νέα τεχνολογία «απογήρανσης» αποδεικνύεται ακαταμάχητη, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε χρησιμοποίησε την ψηφιακή τεχνολογία της ΤΝ για να κόψει δεκαετίες από την ηλικία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο γκανγκστερικό έπος του 2019 «Ο Ιρλανδός», ενώ οι υπολογιστές βοήθησαν τον Χάρισον Φορντ να γυρίσει πίσω το ρολόι στην περσινή πέμπτη ταινία του «Ιντιάνα Τζόουνς».

Ολες αυτές οι ταινίες, καθώς και άλλες που χρησιμοποιούν παρόμοια οπτικά εφέ, έχουν παράγει ανάμικτα αποτελέσματα και εντυπώσεις, αλλά τώρα, το πιο πρόσφατο φιλμ ενός εκ των πρωτοπόρων των ειδικών εφέ της κινηματογραφικής βιομηχανίας, θα μπορούσε να αποδειχθεί μια στιγμή-ορόσημο στο Χόλιγουντ.

Ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις, βραβευμένος με Οσκαρ για το «Φόρεστ Γκαμπ» και δημιουργός της τριλογίας επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1980, «Επιστροφή στο Μέλλον», χρησιμοποιεί την τεχνολογία της «απογήρανσης» πάνω στον Τομ Χανκς και την Ρόμπιν Ράιτ, στη νέα δραματική του ταινία, «Here».

Στο φιλμ, που χρησιμοποιεί γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη για να δημιουργήσει νεότερες εκδοχές των αστέρων της, ο 67χρονος Χανκς και η 58χρονη Ράιτ υποδύονται ένα ζευγάρι από τη νεότητα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Σε ένα νέο τρέιλερ, που μόλις κυκλοφόρησε, ο Χανκς έχει εμφάνιση που παραπέμπει στην εποχή της κωμωδίας του, «Big», γυρισμένης το 1988.

Το «Here» παρακολουθεί τους πρωταγωνιστές του να μεγαλώνουν σε διάστημα δεκαετιών στο σπίτι της οικογένειας – με την κάμερα να μην μετακινείται από τη σταθερή τροχιά της στα 104 λεπτά διάρκειας της ταινίας. Προηγούμενες απόπειρες «απογήρανσης» έχουν δυσκολευθεί να ξεφύγουν από την ονομαζόμενη «αφύσικη κοιλάδα» – τη νεαρότερη εκδοχή ενός προσώπου, που δεν δείχνει απόλυτα ρεαλιστική.

Ο Ζεμέκις, όμως, μπορεί να αποδειχθεί ο σκηνοθέτης που θα πετύχει τεχνολογικά εκεί που τόσοι άλλοι διάσημοι συνάδελφοί του, όπως ο Σκορσέζε, αδιαμφισβήτητα απέτυχαν. Είναι πολύ προσεκτικός με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως έχει αποδείξει εδώ και 40 χρόνια με ταινίες όπως το «Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ», που συνδυάζει ηθοποιούς με ήρωες καρτούν.

Η τεχνολογία ΤΝ της «απογήρανσης» έχει εξελιχθεί από την εποχή που ο Σκορσέζε γύρισε τον «Ιρλανδό», όταν όλα τα μάτια έπεφταν πάνω στην τεχνητά νεανίζουσα μορφή του Ντε Νίρο. Το «Here», στο οποίο συμπρωταγωνιστούν ο Πολ Μπέτανι, η Κέλι Ράιλι και η Μισέλ Ντόκερι, βασίζεται στο ομώνυμο κόμικ του Ρίτσαρντ Μαγκουάιαρ από το 2014.

Ο 72χρονος Ζεμέκις βρισκόταν με τον Χανκς στο Λονδίνο, γυρίζοντας την ταινία φαντασίας «Πινόκιο», όταν αποφάσισαν να διασκευάσουν κινηματογραφικά το κόμικ. Παρότι άλλοι σκηνοθέτες θα φοβούνταν να εφαρμόσουν την τεχνική της «απογήρανσης», προτιμώντας να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς ηθοποιούς για τις νεότερες εκδοχές των πρωταγωνιστών τους, ο Ζεμέκις έχει εμπειρία στη χρήση των ειδικών εφέ.

Ο ίδιος αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό του ειδικού στα οπτικά εφέ, λέγοντας πρόσφατα στο περιοδικό Vanity Fair ότι αυτά υπήρχαν εκεί για χρόνια, στη διάθεση της ανάπτυξης των χαρακτήρων. «Υπήρχε πάντα μια ανησυχία στη χρήση της τεχνολογίας. Πάντα πίστευα ότι η δουλειά μας ως κινηματογραφιστές είναι να δείχνουμε στο κοινό πράγματα που δεν βλέπει στην πραγματική ζωή», εξήγησε.

Το «Here» σηματοδοτείται μια επανένωση του σκηνοθέτη με τους αστέρες του, καθώς και με τον σεναριογράφο Ερικ Ροθ. Και οι τέσσερις συνεργάστηκαν στο «Φόρεστ Γκαμπ», το βραβευμένο με Οσκαρ κωμικό δράμα του 1994 που χρησιμοποίησε τη διαθέσιμη τεχνολογία της δεκαετίας του 1990 για να εισαγάγει τον Χανκς σε διάφορες καθοριστικές στιγμές της Ιστορίας.

Τα ψηφιακά κόλπα που χρησιμοποιούνται στην ταινία, σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά εφέ μακιγιάζ, είναι πολύ εξελιγμένα. Εχοντας «δοκιμάσει κάθε γεύση της τεχνολογίας αντικατάστασης προσώπου και γήρανσης που είναι διαθέσιμη σήμερα», ο Ζεμέκις στράφηκε στην εταιρεία παραγωγής Τεχνητής Νοημοσύνης Metaphysic Live, με έδρα το Λονδίνο, τα εφέ της οποίας τον είχαν εντυπωσιάσει στην ταινία «Deepfake» με τον Τομ Κρουζ.

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για καθέναν από τους ηθοποιούς της ταινίας σε συγκεκριμένες ηλικίες, μέσα από πλάνα αρχείου σε βάθος δεκαετιών. Μιλώντας στον ιστότοπο της Fast Company πέρυσι, ο διευθύνων σύμβουλος της Metaphysic, Τομ Γκρέιαμ, είπε ότι στην περίπτωση του Χανκς, «το μοντέλο ΤΝ κατανοεί πώς φαίνεται μια νεότερη έκδοση του ηθοποιού, και πώς μπορεί να ενεργήσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες».

Μόλις ο Χανκς τελειώσει μια σκηνή, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί τη νεότερη εκδοχή του και την επικολλά πάνω από τον πραγματικό ηθοποιό. «Ξέρει πώς να “ράβει” τον νεότερο Χανκς πάνω από τον σημερινό Χανκς με βάση την έκφραση που έχει στη συγκεκριμένη λήψη», λέει ο Γκρέιαμ. «Η ΤΝ είναι τόσο εξελιγμένη που δημιουργεί αυτή την άψογη, εκπληκτική εικόνα, που μοιάζει με καθρέφτη μέσα στο χρόνο».

Ο Ζεμέκις δηλώνει ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα της τεχνολογίας, που καταφθάνουν σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους ηθοποιούς να βλέπουν το τελικό προϊόν ανάμεσα στις λήψεις. Το πρόγραμμα αντλεί από μια τεράστια βιβλιοθήκη εικόνων του Τομ Χανκς και της Ρόμπιν Ράιτ σε διαφορετικές ηλικίες, και στη διάρκεια της επεξεργασίας εφαρμόζουν αυτές τις εικόνες σαν μακιγιάζ.

Αν το «Here» πετύχει με τη χρήση της τεχνολογίας, θα γίνει το πρώτο που θα τα έχει καταφέρει. Το κοινό δεν εντυπωσιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την διαδικασία «απογήρανσης» του «Ιρλανδού», ενώ ο νεότερος Χάρισον Φορντ στο «Indiana Jones and the Dial of Destiny» επίσης απέτυχε να εντυπωσιάσει.

Ο Γουίλ Σμιθ αντιμετώπισε μια νεότερη εκδοχή του εαυτού του χάρη στη μαγεία του υπολογιστή στο «Gemini Man» του 2019, αλλά η ταινία έλαβε κακές κριτικές και καταβαραθρώθηκε στο μποξ όφις. Ο βετεράνος αυστραλός σκηνοθέτης δεν κατάφερε να πετύχει μια καλή «απογήρανση» της Σαρλίζ Θέρον στο prequel του «Mad Max», με τίτλο «Furiosa», και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τη νεότερη ηλικιακά, Ανα Τέιλορ-Τζοι, στη θέση της.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News