Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν σε τυχόν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε το Σάββατο την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα συμμετάσχουν σε όποιες συνομιλίες στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι μέρος οποιωνδήποτε συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, ώστε αυτές να έχουν θετικό αποτέλεσμα.

«Οσον αφορά τη σύνθεση των συνομιλιών: Η Ουκρανία –πραγματικά ελπίζω η Ουκρανία να είναι εκεί– οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και οι Ρώσοι», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι το πλαίσιο των συνομιλιών δεν έχει ακόμη καθοριστεί. «Ναι, θα ήθελα πραγματικά να συμμετάσχει η Ευρώπη, γιατί θα γίνουμε μέλη της ΕΕ», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι πιστεύει πως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά μόνο εφόσον επιτρέψει την ενεργή συμμετοχή της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις.

«Μόνο με την Ουκρανία μπορεί να το πετύχει αυτό. Διαφορετικά, δεν θα έχει επιτυχία, γιατί η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ενώ η Ουκρανία το θέλει», εξήγησε.

I am delighted to welcome @sandumaiamd, a true friend of Ukraine, to Kyiv today. We had an in-depth dialogue about the situation in our region.

Our neighbors are facing a serious and unstable situation, and only through joint efforts can we resolve it. This includes the energy… pic.twitter.com/B0n8yh0V98

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2025