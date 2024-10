Χρήμα και νότες στη Χάρις από Γκέιτς, Eminem και Σπρίνγκστιν

Πασίγνωστους τραγουδιστές των ΗΠΑ έχει η Χάρις στο πλευρό της, κάτι που θεωρείται από τη Repubblica μέγα προσόν όσον αφορά το δελεασμό των λαϊκών στρωμάτων, ιδίως της υποκατηγορίας των λευκών και μισθοσυντήρητων ψηφοφόρων. Διότι τόσο ο ράπερ Eminem όσο και ο Μπους Σπρίνγκστιν είναι «λευκά αγόρια» (μιας κάποιας ηλικίας, βέβαια) και επιπροσθέτως έχουν καλλιεργήσει την εικόνα των «εργατόπαιδων». Αυτά τα άτομα παλεύουν τώρα δίπλα στους επιφανείς πολιτικούς των Δημοκρατικών που κάνουν περιοδείες υπέρ της Χάρις στις λεγόμενες Πολιτείες swing (Μπιλ Κλίντον, Μπαράκ Ομπάμα, Λιζ Τσένι, κ.λπ.) στοχεύοντας στη νίκη της υποψηφίας του κόμματος.

Αν, όμως, τα πράγματα δεν εξελιχθούν ομαλά και «ο Τραμπ επιχειρήσει να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα κηρύσσοντας τη νίκη του προτού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων», όπως επί λέξει έγραψε σε άλλο ρεπορτάζ του το ιταλικό μέσο, τότε ρόλο υπέρ της Χάρις θα αναλάβει ο Μπιλ Γκέιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Οχι ότι θα κάνει κάτι προσωπικά ο ίδιος. Θα μιλήσουν, όμως, τα λεφτά του. Ηδη o Κροίσος της τεχνολογίας προσέφερε 50 εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ που υποστηρίζει την Καμάλα Χάρις. Τα λεφτά του θα χρειαστούν στη Χάρις ακόμη και όταν κλείσουν οι κάλπες, για να παρακολουθήσει «την εκλογική βραδιά και τις κατοπινές ημέρες» όπως είπε η ίδια σε συνέντευξή της φοβούμενη νέα «6η Ιανουαρίου» από τους τραμπικούς και από τον Τραμπ τον ίδιο.

Σε συγκέντρωση των Δημοκρατικών στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν εμφανίστηκε ο Eminem. Οι Ιταλοί περιέγραψαν ως εξής την παρουσία του εκεί: «Μπήκε με τα χέρια στις τσέπες, με το καπέλο του κατεβασμένο χαμηλά και υπό τους ήχους του τραγουδιού “Not fear” [“Οχι φόβος”]. Δεν τραγούδησε “ζωντανά”, αλλά μίλησε στο ενθουσιώδες κοινό. “Είμαι εδώ για δύο σημαντικούς λόγους. Το Ντιτρόιτ και το Μίσιγκαν σημαίνουν πολλά για εμένα. Καθώς οδεύουμε προς τις κάλπες, τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει επάνω μας, έτσι ενθαρρύνω όλους να πάνε και να ψηφίσουν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους. Νομίζω ότι η αντιπρόεδρος Χάρις υποστηρίζει το μέλλον αυτής της χώρας, όπου αυτές οι ελευθερίες και πολλές άλλες θα προστατεύονται. Και εδώ, για να σας πει πολλά περισσότερα για αυτό, είναι ο πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα. Να τος!”»

Ακολούθησε η περιγραφή της εισόδου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, στη σκηνή: «Το κοινό πέρασε από το ένα χειροκρότημα στο άλλο. Ο Ομπάμα μπήκε με σηκωμένα τα μανίκια του πουκαμίσου του, υπό τους ήχους ενός άλλου τραγουδιού του Eminem, του “Lose yourself” [‘‘Χάσε/χάστε τον εαυτό σου/σας’’].

