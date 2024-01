Τέλος εποχής: Ο Κλοπ αποχωρεί από τη Λιβερπουλ

Είναι μία από αυτές τις σχέσεις που διατηρούν έστω μία δόση ρομαντισμού στον σύγχρονο ποδόσφαιρο του κυνισμού, των προέδρων που αλλάζουν τους προπονητές σαν τα πουκάμισα και των δισεκατομμυρίων που αλλάζουν τσέπες κάθε καλοκαίρι.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αντικατέστησε τον Οκτώβριο του 2015 τον Μπρένταν Ρότζερς στον πάγκο της Λίβερπουλ και κατάφερε να επαναφέρει την αγγλική ομάδα στις επιτυχίες και στην κορυφή της Ευρώπης το 2019.

Εγινε έτσι ο τρίτος μακροβιότερος προπονητής που κάθισε ποτέ στον πάγκο του συλλόγου, με 464 παρουσίες, κατά τις οποίες μετρά 288 νίκες, 96 ισοπαλίες και 80 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η σχέση θα τελείωνε στο σύντομο, τουλάχιστον, μέλλον.

Και όμως. Ο 56χρονος γερμανός τεχνικός, με δήλωση του στο επίσημο κανάλι του συλλόγου σε βίντεο που αναρτήθηκε και στα social media, ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από «Άνφιλντ».

Στη δήλωση του ο Κλοπ ανέφερε:

«Καταλαβαίνω ότι είναι σοκ για πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, όταν το ακούς για πρώτη φορά, αλλά μπορώ να το εξηγήσω ή τουλάχιστον να προσπαθήσω. Λατρεύω τα πάντα γύρω από τη Λίβερπουλ, την πόλη, τον κόσμο μας, την ομάδα, τους συνεργάτες μου, τα πάντα. Όμως ότι παίρνω αυτή την απόφαση δείχνει ότι είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να την πάρω. Ο λόγος είναι πως-πώς μπορώ να το πω;-μου τελειώνει η ενέργεια. Δεν έχω πρόβλημα τώρα, προφανώς, ήξερα πως θα έπρεπε να το ανακοινώσω κάποια στιγμή, αλλά είμαι καλά τώρα. Ξέρω πως δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά ξανά και ξανά και ξανά», ανέφερε ο 56χρονος προπονητής.

«Μετά από τα χρόνια που περάσαμε μαζί και όσα βιώσαμε παρέα, ο σεβασμός έχει μεγαλώσει για όλους και η αγάπη μου επίσης, οπότε σας οφείλω την αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια. Έχω ενημερώσει τη διοίκηση από το Νοέμβριο. Όταν καθίσαμε να μιλήσουμε, όπως κάνουμε πάντα εν όψει της επόμενης σεζόν, ήρθε η σκέψη πως δεν είμαι βέβαιος ότι θα είμαι εδώ. Εξεπλάγην και εγώ ο ίδιος. Άρχισα να το σκέφτομαι, δεν είχε αρχίσει φέτος αυτό αλλά από πέρσι που ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν και υπήρχαν στιγμές όπου αν ήμουν σε άλλη ομάδα θα είχα πει ‘σας ευχαριστώ όλους αλλά πρέπει να χωρίσουμε τώρα’. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσω να επαναφέρουμε την ομάδα στις ράγες της. Ήταν το μόνο που είχα στο μυαλό μου. Όταν το αντιλήφθηκα ότι έγινε, ότι είχαμε μια πραγματικά καλή ομάδα με τεράστιες δυνατότητες και πολύ καλή ηλικία, με εξαιρετικούς χαρακτήρες και όλα αυτά, τότε μπορούσα να σκεφτώ και πάλι τον εαυτό μου και αυτή ήταν η απόφαση που πήρα. Δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω, αλλά είναι αυτό που πιστεύω πως είναι 100% σωστό», πρόσθεσε.

Ο Κλοπ δεν βιάζεται να αποχαιρετήσει τη Λίβερπουλ πριν την ώρα του. «Θα έχουμε τη στιγμή μας την τελευταία αγωνιστική ή κάποια άλλη ώρα, σε κάποια άλλη διοργάνωση ίσως. Υπάρχει χρόνος γι’ αυτό. Τώρα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις μας. Οι απέξω θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, να γελάσουν με αυτό, να μας αναστατώσουν. Όμως είμαστε Λίβερπουλ, έχουμε περάσει πιο δύσκολες καταστάσεις μαζί, και πριν από μένα. Ας πάρουμε δύναμη από αυτό. Θα ήταν πολύ όμορφο. Ας πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τη φετινή περίοδο και να έχουμε έναν ακόμη λόγο να χαμογελάμε όταν στο μέλλον θα θυμόμαστε αυτή τη σεζόν», επισήμανε.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Ο πρόεδρος της εταιρείας που έχει τις τύχες της Λίβερπουλ, Μάικ Γκόρντον, είπε: «Θέλω να εκφράσω εκ μέρους του Τζον Χένρι και του Τομ Βέρνερ την εκτίμησή μας στον Γιούργκεν. Περιττό να πούμε ότι μας λυπεί πολύ να χάνουμε όχι μόνο έναν προπονητή τέτοιου διαμετρήματος, αλλά και έναν άνθρωπο και έναν ηγέτη τον οποίο σεβόμαστε πολύ και στον οποίο είμαστε ευγνώμονες. Από την άλλη όμως, σεβόμαστε απόλυτα την επιθυμία του και τους λόγους που αποφάσισε ότι η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία του στη Λίβερπουλ. Από σεβασμό στην επιθυμία του, θα αφήσουμε τις τιμές για την κατάλληλη ώρα αναγνωρίζοντας πως η πρόσληψή του ήταν από τις μεγαλύτερες ευλογίες της περιόδου που είμαστε ιδιοκτήτες. Τα επιτεύγματα της ομάδας στο διάστημα αυτό μιλάνε από μόνο τους, όπως και οι χαρές που πρόσφερε σε όλους εμάς τους φιλάθλους. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα συνεχίσει να μας κάνει χαρούμενους μέχρι να φύγει».

Παράλληλα πρόσθεσε πως «… χάρη στον επαγγελματισμό του και την αφοσίωσή του στα συμφέροντα της Λίβερπουλ, μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στο υπόλοιπο της θητείας του και ταυτόχρονα να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Προτεραιότητά μας είναι διττή πλέον: Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος που έγινε αγωνιστικά φέτος θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της περιόδου και δεύτερο ότι θα προχωρήσουμε στην προετοιμασία και την προσαρμογή της επόμενης μέρας χωρίς τον Γιούργκεν. Όπως πάντα, γνώμονάς μας θα είναι το συμφέρον του κλαμπ και οι φίλαθλοί μας, τους οποίους θα ενημερώσουμε όταν υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος. Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τον Γιούργκεν για όσα έκανε και συνεχίζει να κάνει για τη Λίβερπουλ. Γιούργκεν, όταν έρθει η ώρα You will never alone».

